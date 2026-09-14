हूती हमले और लाल सागर पर कब्जे का असर: तेल का खेल बिगाड़ेगा आपके घर का बजट, कीमतों में उछाल

रॉयटर्स, दुबई। अरब देशों की ईरान के साथ सोमवार को ओमान में होने वाली बैठक स्थगित हो गई है। इस बैठक में अमेरिका-ईरान युद्ध और हूती लड़ाकों की आक्रामकता पर बात होनी थी।

इस बीच यमन के हूती लड़ाकों ने सऊदी अरब के सीमा के नजदीक स्थित हामिस मुशैत वायुसेना अड्डे पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में लड़ाकू विमानों के हैंगर, रडार सिस्टम, रनवे और गोला-बारूद के गोदामों को निशाना बनाया गया है।



हूती के हमले में क्षतिग्रस्त हुई ईस्ट-वेस्ट तेल पाइपलाइन से जल्द आपूर्ति शुरू होने की संभावना नहीं है। इसके चलते अमेरिका और विश्व बाजार के तेल मूल्य में तेज उछाल देखा गया है। इससे अमेरिका और अन्य देशों के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं।

हूती ने कहा है कि सऊदी एयरबेस पर हुआ हमला उसके क्षेत्र पर सऊदी अरब के सैकड़ों हवाई हमलों का जवाब है। एयरबेस पर हमले के बाद सऊदी अरब के प्रशासन ने यमन की सीमा के नजदीक के अपने तीन शहरों के लिए अलर्ट जारी कर सामान्य गतिविधियों को सीमित कर दिया है।

इस बीच हूती लड़ाकों ने लाल सागर के कुछ अन्य द्वीपों पर भी कब्जा कर लिया है। इसके चलते बाब-अल-मंदेब स्ट्रेट से जहाजों के गुजरने पर आशंकाएं गहरा गई हैं। वैसे विश्व के सबसे महत्वपूर्ण जलमार्गों में शामिल इस रास्ते पर हूती ने केवल सऊदी अरब के जहाजों के आवागमन पर रोक लगा रखी है, बाकी देशों के व्यापारिक जहाजों का आवागमन सामान्य है। विश्व के सबसे बड़े तेल निर्यातक सऊदी अरब पर हो रहे हमलों और उसकी आपूर्ति में बाधा आने के कारण सोमवार को विश्व बाजार में कच्चे तेल का मूल्य तीन प्रतिशत तक उछल गया। जबकि अमेरिका में सबसे महंगी दर 6.23 डॉलर प्रति गैलन पर तेल बिका। इन स्थितियों में अमेरिका मुश्किल में फंसा हुआ है। वह अपने खास सहयोगी सऊदी अरब की हूती से हमले के मुकाबले में खास मदद नहीं कर पा रहा है।