हेनरी बी कगन और केन्सो सोई ने रसायन विज्ञान में जीता नोबेल पुरस्कार, ऑटोकैटलिसिस की खोज के लिए मिला सम्मान
हेनरी बी. कगन और केन्सो सोई को असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर-रेखीय प्रभाव और ऑटोकैटलिसिस की खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है।
HighLights
हेनरी बी. कगन और केन्सो सोई ने रसायन विज्ञान का नोबेल जीता।
ऑटोकैटलिसिस और गैर-रेखीय प्रभाव की खोज के लिए मिला सम्मान।
कगन पेरिस-सूड, सोई टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से संबद्ध हैं।
डिजिटल डेस्क, स्टॉकहोम। असममित कार्बनिक संश्लेषण में गैर-रेखीय प्रभाव और ऑटोकैटलिसिस की खोज के लिए हेनरी बी. कगन और केन्सो सोई ने बुधवार को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जीता।
कगन फ्रांस के ऑर्से में यूनिवर्सिट पेरिस-सूड से संबद्ध हैं और 95 वर्षीय सोई टोक्यो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस से संबद्ध हैं। रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने स्टॉकहोम में विजेता की घोषणा की।
पिछले किसे मिला था पुरस्कार?
पिछले साल, तीन वैज्ञानिकों ने नई आणविक संरचनाओं के विकास के लिए रसायन शास्त्र नोबेल जीता था जो भारी मात्रा में गैस को अंदर रोक सकती है, जो संभावित रूप से वायुमंडल से ग्रीनहाउस गैसों को सोखने या रेगिस्तानी वातावरण से नमी इकट्ठा करने के लिए आधार तैयार कर सकती है।
चिकित्सा नोबेल से हुई इस साल की शुरुआत
इस वर्ष के पुरस्कारों की शुरुआत चिकित्सा के नोबेल के साथ हुई। सोमवार को तीन वैज्ञानिकों को सम्मानित किया गया जिनके काम से एक ऐसा उपकरण तैयार हुआ जो प्रकाश का उपयोग करके यह जानने में मदद करता है कि मस्तिष्क कैसे काम करता है। भौतिकी पुरस्कार ने मंगलवार को न्यूट्रिनो के एक दुर्लभ समूह का रहस्य जानने के एक वैज्ञानिक के प्रयासों को मान्यता दी।
साहित्य पुरस्कार गुरुवार को दिया जाना तय है। शुक्रवार को शांति पुरस्कार दिए जाने के बाद, सोमवार को आर्थिक विज्ञान में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। इस वर्ष पुरस्कार राशि 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (लगभग 1.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) है, चाहे वह किसी व्यक्ति के लिए हो पुरस्कार विजेताओं के एक छोटे समूह के लिए हो या किसी संगठन के लिए हो।