    क्यों हुई थी हादी की हत्या? बदला या साजिश... बांग्लादेश पुलिस ने चार्जशीट में किया बड़ा खुलासा

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 06:58 PM (IST)

    बांग्लादेश पुलिस ने छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या को 'राजनीतिक प्रतिशोध' बताया है। अवामी लीग और छात्र लीग से जुड़े 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट द ...और पढ़ें

    राजनीतिक प्रतिशोध के चलते हुई थी हादी की हत्या (फाइल फोटो)

    स्मार्ट व्यू- पूरी खबर, कम शब्दों में

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश पुलिस ने मंगलवार को कहा कि छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या अवामी लीग के इशारे पर 'राजनीतिक प्रतिशोध' के कारण हुई थी और पुलिस ने हत्या के संबंध में 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है।

    इस मामले में अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ढाका महानगर पुलिस (DMP) की डिटेक्टिव ब्रांच के अतिरिक्त आयुक्त मोहम्मद शफीकुल इस्लाम ने कहा, ''हादी ने सार्वजनिक रैलियों और इंटरनेट मीडिया के माध्यम से अब प्रतिबंधित अवामी लीग और छात्र लीग की पिछली गतिविधियों की कड़ी आलोचना की थी। हादी की मुखर टिप्पणियों से छात्र लीग और उससे संबद्ध समूहों के नेता और कार्यकर्ता नाराज हो गए थे।''

    क्या है छात्र लीग?

    छात्र लीग, अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी का छात्र संगठन है। डीएमपी की ओर से 17 आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद इस्लाम ने ढाका में एक प्रेस कान्फ्रेंस में बताया, ''आरोपितों की राजनीतिक पहचान और पीडि़त के पूर्व राजनीतिक बयानों को ध्यान में रखते हुए जांच से पता चला है कि हादी की हत्या राजनीतिक प्रतिशोध के कारण की गई थी।''

    इस्लाम ने बताया कि कथित शूटर फैसल करीम मसूद का छात्र लीग से सीधा संबंध था। एक अन्य आरोपित तैजुल इस्लाम चौधरी बप्पी पल्लबी थाना छात्र लीग का अध्यक्ष और अवामी लीग द्वारा मनोनीत वार्ड पार्षद था। उसने कथित तौर पर मसूद और अन्य मुख्य संदिग्ध आलमगीर शेख को हत्या के बाद भागने में मदद की थी।

    भारतीयों के लिए वर्क परमिट पर प्रतिबंध लगाने की मांग हादी की हत्या के मामले में न्याय की मांग को लेकर मंगलवार को ढाका में उसकी पार्टी 'इंकलाब मंच' ने एक रैली का आयोजन किया। इसमें बांग्लादेश में रहने वाले सभी भारतीयों के वर्क परमिट रद करने सहित अन्य उपायों की मांग की गई।

    चार सूत्रीय मांग में क्या है?

    अपनी चार सूत्रीय मांगों के तहत पार्टी ने उन कथित हत्यारों की वापसी की भी मांग की है, जिनके बारे में उसका दावा है कि उन्होंने भारत में शरण ली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंकलाब मंच ने चेतावनी दी है कि अगर नई दिल्ली उन्हें सौंपने से इन्कार करती है तो ढाका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का रुख करेगा। भारतीय अधिकारियों ने हादी के हत्यारों के भारत में प्रवेश करने के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके अवैध रूप से सीमा पार करने का कोई भी सबूत नहीं है।

