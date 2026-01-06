Language
    वेनेजुएला में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी, ड्रोन दिखने के बाद सुरक्षाबलों ने की फायरिंग

    By Chandan Kumar Edited By: Chandan Kumar
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:02 AM (IST)

    वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के पास गोलीबारी हुई। यह घटना अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के शपथ लेने के बाद ह ...और पढ़ें

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में सोमवार देर रात राष्ट्रपति भवन मिराफ्लोरेस पैलेस के पास गोलीबारी की आवाजें सुनाई दीं। यह घटना उस समय हुई जब निकोलस मादुरो को अमेरिकी सेना के छापे में हटाए जाने के कुछ दिन बाद ही उनकी उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई थी। प्रत्यक्ष गवाहों के अनुसार, गोलीबारी की आवाजें जोरदार थीं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चलीं है।

    एक सरकारी सूत्र ने बताया कि स्थिति अब पूरी तरह काबू में है। सूत्र के मुताबिक, अज्ञात ड्रोनों को पैलेस के ऊपर उड़ते देखा गया है। इसके जवाब में सुरक्षा बलों ने हवा में गोलीबारी की। यह घटना स्थानीय समयानुसार शाम करीब 8 बजे हुई है।

    क्या है पूरा मामला?

    पैलेस से करीब पांच ब्लॉक दूर रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि गोलीबारी की आवाजें सुनकर सबसे पहले दिमाग में यही आया कि क्या कोई हमला हो रहा है। लेकिन शनिवार सुबह मादुरो को हटाने वाले बड़े हमले की तरह यह ज्यादा तीव्र नहीं थी। यह घटना सिर्फ एक मिनट तक चली। उस व्यक्ति ने कहा, "मैंने आसमान में कोई विमान नहीं देखा, सिर्फ दो लाल रोशनी दिखीं, जो शायद ड्रोन की थीं।"

    आसपास के लोग अपनी खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे, सब कुछ समझने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों ने बताया कि गोलीबारी के बाद इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ियां तेजी से पहुंचीं और पैलेस की ओर दौड़ीं है।

    सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो

    सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनमें आसमान की ओर ट्रेसर गोलियां चलते दिख रही हैं। ये गोलियां रात के अंधेरे में लाल लकीरें बनाती नजर आ रही हैं। वीडियो में सुरक्षा बलों के कई सदस्य पैलेस की ओर भागते भी दिख रहे हैं। हालांकि, इन वीडियो की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

    अब तक क्या-क्या हुआ?

    यह घटना ऐसे समय में हुई है जब वेनेजुएला में राजनीतिक स्थिति बेहद तनावपूर्ण है। शनिवार को अमेरिकी सेना के एक सैन्य अभियान में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया गया और उन्हें देश से बाहर ले जाया गया। इसके बाद डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। रोड्रिगेज मादुरो की करीबी सहयोगी रही हैं और उन्होंने शपथ लेते समय मादुरो की तारीफ की थी।

    देश में अभी भी अनिश्चितता का माहौल है। कई लोग सड़कों पर शांत हैं, लेकिन सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। इस गोलीबारी की घटना ने लोगों में डर और बढ़ा दिया है, खासकर जब ड्रोन जैसी चीजें देखी गईं।

    सरकारी सूत्रों का कहना है कि पैलेस की सुरक्षा पहले से ही सख्त कर दी गई थी। ड्रोन देखे जाने के बाद तुरंत कार्रवाई की गई, ताकि कोई खतरा न हो। फिलहाल कोई हताहत होने की खबर नहीं है और जांच जारी है कि ये ड्रोन कहां से आए थे।

