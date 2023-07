Climate Activist Greta Thunberg जलवायु विरोध प्रदर्शन (climate protest) में पुलिस की अवज्ञा के आरोप में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग एक स्वीडिश अदालत (Swedish court) में पेश होंगी।थनबर्ग पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन के दौरान घटनास्थल छोड़ने के पुलिस के आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया था। 2018 में स्वीडिश संसद के बाहर साप्ताहिक विरोध प्रदर्शन करने के बाद थनबर्ग लाइमलाइट में आई थी।

स्वीडिश अदालत में पेश होंगी जलवायु कार्यकर्ता Greta Thunberg, पुलिस के आदेशों का नहीं किया था पालन

Your browser does not support the audio element.