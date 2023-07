Greece Wildfire: आग की चपेट में आकर दो लोगों ने गंवाई जान, भीषण गर्मी का सामना कर रहा ग्रीस

ग्रीस के जंगलों में आग लगने की वजह से देशभर के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फायर ब्रिगेड ने बताया कि एक 45 वर्षीय चरवाहे का शव ग्रामीण इलाके से बरामद हुआ है। ग्रीक द्वीप रोड्स के अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने जंगल की आग से खतरे में पड़े 30000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है।

ग्रीस के जंगलों में लगी आग की वजह से दो लोगों की गई जान।(फोटो सोर्स: रॉयटर्स)

