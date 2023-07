Germany: इवेंट के दौरान हुए हंगामे में 22 पुलिसकर्मी घायल, उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए हुआ लाठीचार्ज

Germany News जर्मनी के गिसेन में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने हंगामा कर दिया जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जवाबी कार्रवाई में उपद्रवियों पर काबू पाने के लिए पुलिस को काली मिर्च स्प्रे और डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा था। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार और शनिवार को कुल 60 लोगों को हिरासत में ले लिया है।

जर्मनी के गिसेन में इवेंट के दौरान हंगामा

जर्मनी, एजेंसी। पश्चिमी जर्मन शहर गिसेन में शनिवार को इरिट्रिया के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुए हंगामे के दौरान लगभग 22 पुलिस अधिकारी घायल हो गए। इस बात की जानकारी विदेशी समाचार एजेंसी ने स्थानीय पुलिस के हवाले से दी है। पुलिस के मुताबिक, शनिवार को जर्मन राज्य गिसेन में प्रदर्शनकारियों ने पत्थर और बोतलें फेंकने के साथ ही धुआं बम छोड़े और कार्यक्रम स्थल में पुलिस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की। प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर हमले किए और कई लोगों को घायल कर दिया। लाठीचार्ज के जरिए पाया उपद्रवियों पर काबू एक बयान में, हेसेन पुलिस ने कहा कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों को काबू में लाने के लिए काली मिर्च स्प्रे और डंडों का इस्तेमाल करना पड़ा। इस प्रदर्शन के कारण क्षेत्र में गंभीर यातायात समस्याएं हो गई और कई गाड़ियों को भी नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक, इवेंट के आयोजकों के इरिट्रिया सरकार के साथ कथित संबंधों के कारण, एक साल पहले भी दंगा हुआ था। हाल के वर्षों में, हजारों इरिट्रियावासी यूरोप चले गए हैं, उनका दावा है कि वर्तमान नेतृत्व ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। मौके पर तैनात एक हजार पुलिस कर्मी गिसेन शहर ने इस साल भी इवेंट को होने से रोकने का प्रयास किया, लेकिन एक नगरपालिका अदालत ने प्रतिबंध हटा दिया। हेसेन पुलिस ने कहा कि कई विभागों से कुल 1,000 पुलिसकर्मियों को भेजा गया है और स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। 60 लोगों को किया गिरफ्तार हेसेन पुलिस ने कहा, "फिलहाल घायल या हिरासत में लिए गए लोगों की संख्या पर कोई ठोस आंकड़ा नहीं हैं।" हालांकि, बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में हमले की साजिश रचने के संदेह में 60 लोगों को शुक्रवार और शनिवार की रात भर हिरासत में रखा गया।

Edited By: Shalini Kumari