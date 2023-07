Gaza Israel Conflict: वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ने के बीच गाजा उग्रवादियों ने इजराइल पर दागे 5 रॉकेट

गाजा में आतंकवादियों ने बुधवार तड़के दक्षिणी इजरायल पर 5 रॉकेट दागे। इजरायल की आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली ने इन्हें करारा जवाब दिया और सभी रॉकेटों को रोक दिया। इसकी जानकारी इजरायली सेना ने एक बयान में दी है। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार किसी के घायल होने या क्षति की तत्काल कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ने के बीच गाजा उग्रवादियों ने इजराइल पर दागे 5 रॉकेट

यरूशलम, एजेंसी। गाजा में आतंकवादियों ने बुधवार तड़के दक्षिणी इजरायल पर 5 रॉकेट दागे। इजरायल की आयरन डोम हवाई रक्षा प्रणाली ने इन्हें करारा जवाब दिया और सभी रॉकेटों को रोक दिया। इसकी जानकारी इजरायली सेना ने एक बयान में दी है। गाजा ने इजराइल पर दागे रॉकेट रॉकेटों ने गाजा की सीमा से लगे सडेरोट शहर और तटीय फिलिस्तीनी क्षेत्र के आस-पास के क्षेत्र में सायरन बजा दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो पर वायरल एक फुटेज में स्थानीय निवासी आश्रय की तलाश में भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, किसी के घायल होने या क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। इजरायली सेना ने बयान में पुष्टि की कि गाजा पट्टी से 5 प्रक्षेपणों की पहचान की गई थी। इन्होंने आगे कहा कि हवाई रक्षा सरणी ने सभी रॉकेट प्रक्षेपणों को सफलतापूर्वक रोक दिया। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव रॉकेट हमला इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच तनाव के चलते हुआ। सोमवार को, इजराइल ने जेनिन शरणार्थी शिविर पर छापा मारकर, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लगभग 20 वर्षों में अपना सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। फिलिस्तीनी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, कम से कम 12 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। एक सैन्य बयान के अनुसार, मंगलवार की रात, जब इजरायली सेना ऑपरेशन खत्म कर रही थी और जेनिन से अपनी सेना वापस ले रही थी, तो गोली लगने से एक अधिकारी की मौत हो गई।

Edited By: Versha Singh