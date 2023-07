इमैनुएल मैक्रों ने अपने कैबिनेट में किया फेरबदल, शिक्षा मंत्रालय में हुआ हाई प्रोफाइल परिवर्तन

पेरिस, एपी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने अपने कैबिनेट में फेरबदल किया है। शिक्षा, आवास और शहरी मामलों जैसे प्रमुख घरेलू विभागों में उन्होंने फेरबदल किया है। सबसे हाई प्रोफाइल परिवर्तन शिक्षा मंत्रालय में हुआ है जहां पर पैप एनडियाये को हटाकर उनके जगह 34 वर्षीय बजट मंत्री गैब्रियल अटाल को नियुक्त किया गया है। समाचार एजेंसी एपी ने यह जानकारी दी है।

राष्ट्रपति मैक्रों ने शहरी मामलों के मंत्रालय का पदभार उत्तरी अफ्रीकी मूल के कानूनविद् सबरीना एग्रेस्टी-रूबाचे (Sabrina Agresti-Roubache) को दिया है। वहीं, ऑरेलियन रूसेऊ (Aurelien Rousseau) को देश का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान पेरिस क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राधिकरण चलाने के लिए प्रशंसा हासिल की थी। कैबिनेट के फेरबदल में वित्त मंत्री ब्रूनो ले मायेर, विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना और आंतरिक मंत्री गेराल्ड डर्मैनिन का पदभार नहीं बदला गया है।

French President Emmanuel Macron reshuffled his ministers for key domestic portfolios such as education, housing and urban affairs, as his government begins its response to riots that shook the country three weeks ago, reports Reuters