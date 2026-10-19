फ्रांस में हिंसा के बीच कई शहरों में फर्फ्यू, पीएम ने दिए इमरजेंसी लगाने के संकेत; 2400 से ज्यादा दंगाई गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, पेरिस। फ्रांस में बढ़ती महंगाई और खराब होती सार्वजनिक सेवाओं को लेकर हुए हिंसक विरोध-प्रदर्शनों ने कई शहरों में दंगे, आगजनी और लूटपाट का रूप ले लिया है, जिसके बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने सोमवार को बताया कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन से कहा है कि वे हिंसा को रोकने के लिए सीमित और स्थानीय स्तर पर कर्फ्यू लगाएं। वहीं, राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सुरक्षा में हुई चूक की समीक्षा के आदेश दिए हैं और आंतरिक मामलों के मंत्री लॉरेंट नुनेज का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है।

अधिकारियों के अनुसार, शनिवार और रविवार को पूरे देश में 2400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सैकड़ों व्यवसायों में लूटपाट या तोड़फोड़ की गई और सार्वजनिक इमारतों को भी निशाना बनाया गया। 'अशांति का पहले से अंदाजा लगाने में विफल रहे' सरकार ने माना है कि वह इस अशांति का पहले से अंदाजा लगाने में विफल रही। साथ ही सरकार ने पुलिस व्यवस्था और जांच प्रक्रिया में बदलाव का वादा किया है ताकि इसके लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान की जा सके।

कई यूरोपीय देशों ने अपने नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवायजरी जारी की है, जिसमें उन्हें फ्रांस में विरोध-प्रदर्शनों और भीड़-भाड़ वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी गई है। फ्रांसीसी पीएम ने दिया कर्फ्यू लगाने का आदेश फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने कहा कि उन्होंने कुछ नगर पालिकाओं को हिंसक विरोध-प्रदर्शनों को बाद आंशिक कर्फ्यू लगाने को कहा है। जिससे कि शहर में दंगे और लूटपाट को रोका जा सके।

उन्होंने हिंसक समूहों का सामना करने वाले पुलिस अधिकारियों के काम का बचाव किया और कहा कि वे सार्वजनिक व्यवस्था को बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। अगर हालात की मांग हुई तो आपातकाल का विकल्प खुला- फ्रांसीसी पीएम प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हालात की मांग हुई, तो आपातकाल (स्टेट ऑफ इमरजेंसी) लागू करने का विकल्प भी खुला है। अगर आपातकाल घोषित करना जरूरी समझा गया, तो हम ऐसा जरूर करेंगे।

2400 से ज्यादा लोग गिरफ्तार इस अशांति का असर पेरिस, मार्सिले, ल्योन, लिमोज और फ्रांस के अन्य शहरों पर पड़ा। लोगों के समूहों ने जगह-जगह आग लगाई, दुकानों में लूटपाट की और सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाया। अधिकारियों ने बताया कि प्रदर्शनकारियों और दंगाइयों के समूहों ने सिटी हॉल और अन्य सरकारी कार्यालयों पर हमले किए।