फ्रांस में लूव्र म्यूजियम के बाद एक और हाई प्रोफाइल चोरी, स्नेल फार्म से 93 लाख के घोंघे चुरा ले गए चोर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस में लूव्र म्यूजियम में हुई चोरी के बाद एक और हाई-प्रोफाइल चोरी का मामला सामने आया है। इस बार एक स्नेल फार्म को निशाना बनाया गया, जहां चोरों ने लगभग 93 लाख रुपये के ताजे और फ्रोजन घोंघे चुरा लिए। प्रोड्यूसर जीन-मैथ्यू डाउवर्गने ने कहा कि वह इस चोरी से हैरान हैं, और उन्होंने कहा कि घोंघे रविवार रात और सोमवार सुबह के बीच एल एस्कार्गोट डेस ग्रैंड्स से चुराए गए थे।

इस डकैती में मिशेलिन-स्टार रेस्टोरेंट के लिए जाने वाले लगभग 450 किलो घोंघे चोरी हो गए, जिससे पता चलता है कि इस काम में कई लोग शामिल हो सकते हैं। 450 किलो घोंघे चुरा ले गए चोर डौवर्ग्ने ने बताया, "डकैतों ने बाड़ काट दी, लोहे की छड़ से दरवाजा तोड़ दिया और लाइट डिटेक्टर तोड़ दिए। फिर उन्होंने मेरे कोल्ड स्टोरेज रूम से चीजें चुरा लीं। यह बहुत हैरानी की बात है क्योंकि उन्होंने कच्चा माल चुरा लिया। वो भी 450 किलो घोंघे का मांस। इतनी मात्रा में चोरी करना अविश्वसनीय है। यह किसी बहुत ऑर्गनाइज्ड नेटवर्क का काम होना चाहिए।"

उन्होंने कहा कि 10,000 मील के लिए काफी घोंघे थे और एक फेसबुक पोस्ट में कहा कि यह चोरी एक बहुत बड़ा झटका था। उन्होंने 90,000 यूरो के नुकसान का अंदाजा लगाया। क्रिसमस पर डिलीवर होने थे घोंघे ज्यादातर घोंघे क्रिसमस पर हाई-एंड रेस्टोरेंट में डिलीवरी के लिए रखे थे, जिसमें रिम्स में मिशेलिन-स्टार वाला डोमेन लेस क्रेयेरेस भी शामिल है, जहां उन्हें एक सिग्नेचर पफ-पेस्ट्री डिश में दिखाया जाता है। चैंबर्स ऑफ एग्रीकल्चर के अनुसार, फ्रांसीसी लगभग 14,300 टन घोंघे खाते हैं, लेकिन उनमें से 95 प्रतिशत इम्पोर्ट किए जाते हैं।

लूव्र म्यूजियम में चोरी इस हफ्ते की शुरुआत में, फ्रांसीसी अधिकारियों ने एक 39 साल के आदमी को गिरफ्तार किया। अधिकारियों का मानना है कि वह लूव्र म्यूजियम से क्राउन ज्वेल्स चुराने वाली टीम का चौथा सदस्य है। अब उस पर एक ऑर्गनाइज्ड गैंग द्वारा लूटपाट करने का शुरुआती चार्ज लगाया गया है, जिसके लिए 15 साल की जेल हो सकती है, और क्रिमिनल साजिश का चार्ज लगाया गया है, जिसमें अगर वह अपनी संदिग्ध भूमिका के लिए दोषी पाया जाता है तो 10 साल की सजा हो सकती है।