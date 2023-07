पीएम मोदी की यात्रा से पहले फ्रांस ने इंजन डील को दी हरी झंडी, भारत के AMCA को मिलेगी शक्ति

एक प्रमुख रक्षा निर्माता (Defence Manufacturer) सफ़रान को इमैनुएल मैक्रॉन सरकार द्वारा एक इंजन के डिजाइन विकास परीक्षण निर्माण और प्रमाणित करने के लिए हरी झंडी दी गई थी जो भारत के एएमसीए को शक्ति प्रदान करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी बैस्टिल दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 13 जुलाई की दोपहर पेरिस पहुंचेंगे। उनके 13 जुलाई को राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की उम्मीद है।

पीएम मोदी की यात्रा से पहले फ्रांस ने इंजन डील को दी हरी झंडी (फाइल फोटो)

पेरिस,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो दिवसीय पेरिस यात्रा से पहले, भारत के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक फ्रांस ने अमेरिका के साथ अग्रणी GE-414 इंजन सौदे को एक कदम आगे बढ़ाने की पेशकश की है। इस मामले के परिचित लोगों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। एक प्रमुख रक्षा निर्माता (Defense Manufacturer) सफरान को इमैनुएल मैक्रॉन सरकार द्वारा संयुक्त रूप से एक इंजन विकसित करने, परीक्षण करने, निर्माण करने और प्रमाणित करने की अनुमति दी गई है जो भारत के उन्नत बहु-भूमिका लड़ाकू विमान (Advanced Multi-role Combat Aircraft) और डेक-आधारित लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी बैस्टिल दिवस समारोह में शामिल होने के लिए 13 जुलाई की दोपहर पेरिस पहुंचेंगे। उनके 13 जुलाई को राष्ट्रपति मैक्रोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने की उम्मीद है। भारतीय वायु सेना का राफेल लड़ाकू विमान 14 जुलाई को बैस्टिल डे फ्लाई-पास्ट में भाग लेगा।

Edited By: Babli Kumari