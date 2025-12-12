स्विट्जरलैंड में बेहद भयावह हत्याकांड, मशहूर मॉडल की हत्या कर शरीर के कर दिए टुकड़े; पति पर लगा आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। स्विट्जरलैंड में एक बेहद भयावह हत्याकांड सामने आया है।पूर्व मिस स्विट्जरलैंड फाइनलिस्ट (2007) और मशहूर कैटवॉक कोच 38 वर्षीय क्रिस्टीना जोक्सिमोविक की उनके ही घर में गला घोंटकर हत्या कर दी गई औरउनके शव को असाधारण क्रूरता से टुकड़े-टुकड़े किया गया और छिपाने की कोश कोशिश की गई। क्रिस्टीना की हत्या का आरोप उनके पति थॉमस पर लगाया गया है।

बागवानी कैंची से काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया था। यह मामला अपनी भयावहता और बर्बरता के कारण पूरे यूरोप में सुर्खियों में है। स्विस पुलिस मामले की जांच में कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अदालती दस्तावेजों के अनुसार, मॉडल के शरीर को आरी जैसे चाकू और बागवानी कैंची से काटकर टुकड़े-टुकड़े कर दिया गया था।

थॉमस ने उसके गर्भाशय को भी निकाल दिया था जांचकर्ताओं का कहना है कि थॉमस ने उसके गर्भाशय को भी निकाल दिया था, जो उसके धड़ से निकाला गया एकमात्र अंग था, और फिर उसके शरीर के कुछ हिस्सों को औद्योगिक ब्लेंडर से काट दिया। अधिकारियों ने बताया कि कुछ अवशेषों को पीसकर एक रासायनिक घोल में घोल दिया गया था।

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने बाद में ब्लेंडर के साथ-साथ मांसपेशियों के ऊतकों से जुड़े त्वचा के टुकड़े और हड्डी के टुकड़े भी बरामद किए। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, थॉमस अपनी पत्नी के शरीर के टुकड़े करते समय अपने फोन पर यूट्यूब वीडियो देख रहा था।

पोस्टमार्टम में यह भी पता चला कि थॉमस ने कथित तौर पर उसके कूल्हे के जोड़ों को तोड़ दिया, उसके कई अंगों को अलग कर दिया, उसकी रीढ़ की हड्डी को काट दिया और अंततः उसका सिर धड़ से अलग कर दिया।

शव के टुकड़े सबसे पहले क्रिस्टीना के पिता ने लॉन्ड्री रूम में काले बैग में बाल देखकर खोजे। थॉमस ने पहले कहा कि पत्नी मृत मिली, फिर दावा किया कि आत्मरक्षा में मारा क्योंकि उसने चाकू से हमला किया था; लेकिन फोरेंसिक जांच में कोई सबूत नहीं मिला। अंत में उसने हत्या कबूल कर ली।