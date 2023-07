ASEAN: विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडोनेशिया में आसियान समूह के समकक्षों से की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा

Foreign Minister Jaishankar विदेश मंत्री एस जयशंकर (Foreign Minister Jaishankar) ने गुरुवार को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के अपने समकक्षों के साथ सार्थक चर्चा की और फिनटेक खाद्य सुरक्षा और समुद्री डोमेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। जयशंकर आसियान-भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए यहां इंडोनेशिया की राजधानी में हैं।

विदेश मंत्री जयशंकर ने इंडोनेशिया में आसियान समूह के समकक्षों से की मुलाकात

Your browser does not support the audio element.

जकार्ता, एजेंसी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के अपने समकक्षों के साथ सार्थक चर्चा की और फिनटेक, खाद्य सुरक्षा और समुद्री डोमेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग में प्रगति की समीक्षा की। जयशंकर आसियान-भारत के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए यहां इंडोनेशिया की राजधानी में हैं। उन्होंने सिंगापुर के भारतीय मूल के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन से भी मुलाकात की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को लागू करने में प्रगति पर गौर किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कहा, "आज की आसियान-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक की सह-अध्यक्षता के लिए @विवियनबाला को धन्यवाद। हमने अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी की प्रगति पर ध्यान दिया। हमने डिजिटल, फिनटेक, खाद्य सुरक्षा और समुद्री डोमेन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर चर्चा की। हमने म्यांमार पर विचारों का आदान-प्रदान किया।" फरवरी 2021 में सेना द्वारा तख्तापलट कर सत्ता पर कब्जा करने के बाद से म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली की मांग को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। म्यांमार की सेना अपने विरोधियों और सत्तारूढ़ शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष करने वालों को निशाना बनाकर हवाई हमले कर रही है। जयशंकर ने ब्रुनेई के अपने समकक्ष से भी मुलाकात की। जयशंकर ने तस्वीरों के साथ ट्वीट किया, "आसियान-भारत मंत्रिस्तरीय बैठक से इतर ब्रुनेई के विदेश मंत्री दातो एरीवान पेहिन यूसुफ के साथ अच्छी मुलाकात रही। हमारा द्विपक्षीय सहयोग लगातार बढ़ रहा है। व्यापार बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। खाद्य सुरक्षा, गतिशीलता और अंतरिक्ष सहयोग पर चर्चा की।"

Edited By: Babli Kumari