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हाईजैक की आशंका के बाद flydubai की फ्लाइट की सेफ लैंडिंग, यात्रियों ने गाने और तालियों के साथ मनाया जश्न

By Digital Desk Edited By: Anshika Agarwal
Published: Wed, 30 Sep 2026 04:28 PM (IST)

दुबई से तेलअवीव जा रही फ्लाईदुबई की एक फ्लाइट की सऊदी अरब में लैंडिंग हुई, जिसे पहले हाईजैक समझा गया था।

HighLights

  1. दुबई-तेलअवीव फ्लाईदुबई फ्लाइट की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग।

  2. शुरुआत में हाईजैक की आशंका, इजरायल ने फाइटर जेट भेजे।

  3. पायलटों की लड़ाई से इमरजेंसी सिग्नल, यात्री सुरक्षित व खुश।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से तेलअवीव जा रहे फ्लाईदुबई के एक यात्री विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हिब्रू भाषा की मीडिया ने विमान की लैंडिंग का एक वीडियो जारी किया है। जिसमें विमान के लैंडिंग करते समय यात्रियों के गाने गाते, तालियां बजाते और जश्न मनाते हुए देखा गया है।

एयरलाइन ने यात्रियों के सुरक्षित होने की दी सूचना

एयरलाइन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनकी सही सलामत मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। एयरलाइन ने कहा, 'हमारी टीमें संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जैसे ही और पक्की जानकारी मिलेगी आगे की अपडेट दी जाएगी।'

क्या है पूरा मामला?

दरअसल आज सुबह (बुधवार) विमान के मैन्युअल लैंडिंग और यू-टर्न के दौरान थोड़े समय के लिए इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया, जिससे विमान के हाईजैक होने का संकेत मिला।

हाईजैक का सिग्नल मिलते ही इजरायल में हड़कंप मच गया और तेल अवीव ने तुरंत अपने फाइटर जेट आसमान में रवाना कर दिए गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तुरंत सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति पर नजर बनाई।

कुछ मिनटों के तनावपूर्ण माहौल और इजरायल में गंभीर चिंताओं के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने आश्वस्त करने वाले संदेश भेजे और सूचित किया कि विमान के सऊदी अरब के तबुक हवाई अड्डे पर उतरने की उम्मीद है और इस बीच वह वहां सुरक्षित रूप से पहुंच चुका है। फ्लाईदुबई ने बाद में पुष्टि की कि विमान में पायलटों के बीच हुई लड़ाई की वजह से इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया था।

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