हाईजैक की आशंका के बाद flydubai की फ्लाइट की सेफ लैंडिंग, यात्रियों ने गाने और तालियों के साथ मनाया जश्न

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दुबई से तेलअवीव जा रहे फ्लाईदुबई के एक यात्री विमान की सऊदी अरब में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हिब्रू भाषा की मीडिया ने विमान की लैंडिंग का एक वीडियो जारी किया है। जिसमें विमान के लैंडिंग करते समय यात्रियों के गाने गाते, तालियां बजाते और जश्न मनाते हुए देखा गया है।

एयरलाइन ने यात्रियों के सुरक्षित होने की दी सूचना एयरलाइन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि सभी यात्री सुरक्षित हैं और उनकी सही सलामत मौजूदगी की पुष्टि हो गई है। एयरलाइन ने कहा, 'हमारी टीमें संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं, जैसे ही और पक्की जानकारी मिलेगी आगे की अपडेट दी जाएगी।'

क्या है पूरा मामला? दरअसल आज सुबह (बुधवार) विमान के मैन्युअल लैंडिंग और यू-टर्न के दौरान थोड़े समय के लिए इमरजेंसी सिग्नल भेजा गया, जिससे विमान के हाईजैक होने का संकेत मिला। हाईजैक का सिग्नल मिलते ही इजरायल में हड़कंप मच गया और तेल अवीव ने तुरंत अपने फाइटर जेट आसमान में रवाना कर दिए गए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तुरंत सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करके स्थिति पर नजर बनाई।