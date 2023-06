Flood In Nepal: नेपाल में टूटा प्रकृति का कहर, भारी बारिश के बाद भूस्खलन से पांच लोगों की मौत; 28 लापता

काठमांडू, एएनआई। नेपाल के पूर्वी हिस्सों में बारिश का सितम जारी है। भारी बारिश के बाद आई आपदा से कई लोगों के मरने की खबर हैं, जबकि कई दर्जनों लापता हैं। पुलिस ने बताया कि पूर्वी नेपाल में भूस्खलन से अब तक पांच लोगों की मौत हुई है। वहीं, अब तक 28 लोग लापता हैं। पुलिस ने बताया कि लापता लोगों की तलाश जारी है।

Nepal | Death toll climbs to 5 with 28 still missing in Eastern Nepal rain-induced calamity: Police