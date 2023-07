कोलंबिया में एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को मध्य Colombia Plane Crash कोलंबिया में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया है। इसमें सवार पांच राजनेताओं और एक पायलट की मौत हो गई है। बता दें कि विमान में सवार पांचों लोग पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे की दक्षिणपंथी सेंट्रो डेमोक्रेटिको पार्टी के सदस्य थे।

Colombia Plane Crash: कोलंबिया में एक विमान हुआ हादसे का शिकार, पांच नेताओं समेत एक पालयलट की मौत (फोटो प्रतिकात्मक)

बोगोट (कोलंबिया), एजेंसी। कोलंबिया में एक विमान हादसे का शिकार हुआ है। अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को मध्य कोलंबिया में एक छोटा विमान हादसे का शिकार हो गया है। इसमें सवार पांच राजनेताओं और एक पायलट की मौत हो गई है। पांच लोगों की हुई विमान हादसे में मौत बता दें कि विमान में सवार पांचों लोग पूर्व राष्ट्रपति अल्वारो उरीबे की दक्षिणपंथी सेंट्रो डेमोक्रेटिको पार्टी के सदस्य थे। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, सभी लोग एक विमान में सवार थे, जो बोयाका विभाग के सैन लुइस डी गेसेनो के नगरपालिका क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। वहीं, पार्टी ने ट्वीट कर घटना पर शोक जताया है। विमान हादसे में मरने वलों में पूर्व सीनेटर नोहोरा तोवर, डिमास बैरेरो, एलियोडोरो अल्वारेज और विलाविसेंशियो नगरपालिका पार्षद ऑस्कर रोड्रिग्ज शामिल थे। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने जताया दुख स्थानीय मीडिया के अनुसार, विमान ने विलाविसेंशियो से बोगोटा के लिए उड़ान भरी थी। सभी लोग एक पार्टी समारोह में जा रहे थे। इस घटना पर राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने भी दुख जताया है।

