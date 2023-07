Lebanon: बेका की मस्जिद में गोलीबारी, एक व्यक्ति की मौत और तीन घायल; मौके पर सैन्य बल तैनात

Lebanon लेबनान के बेका में मस्जिद में गोलीबारी की सूचना आ रही है। लेबनान के सैन्य बलों को मस्जिद के पास तैनात किया गया है। इस गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि तीन लोग घायल हो गए है। बता दें इससे पहले भी पूर्वी लेबनान में सीरिया समर्थित फिलिस्तीनी समूह के ठिकानों को निशाना बनाकर किए गए इजरायली हवाई हमले में कई आतंकवादी मारे गए थे।

लेबनान की एक मस्जिद में गोलीबारी। सेना की हुई तैनाती।

बेरूत, रायटर्स। लेबनान की बेका घाटी में शुक्रवार को एक मस्जिद के पास गोलीबारी के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन घायल हो गए। एक सुरक्षा सूत्र ने कहा, प्रारंभिक जानकारी से संकेत मिलता है कि यह एक व्यक्तिगत विवाद के कारण भड़की हिंसा थी। लेबनान की सरकारी राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने कहा कि गोलीबारी बार एलियास की मस्जिद में हुई थी और सेना घटनास्थल की ओर रवाना हो गई थी। इसमें कहा गया कि सेना द्वारा गिरफ्तारी के दौरान शूटर घायल हो गया। खबर अपडेट की जा रही है.....

