'सत्ता परिवर्तन नहीं, जुआ है', विशेषज्ञ ब्रेमर की चेतावनी; मादुरो गिरफ्तारी पर अमेरिका पर उठाए सवाल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूरेशिया ग्रुप के अध्यक्ष और प्रसिद्ध भू-राजनीतिक जोखिम विशेषज्ञ इयान ब्रेमर ने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी और सैन्य अभियान को "सत्ता का जुआ" करार दिया है। एनडीटीवी को दिए विशेष साक्षात्कार में ब्रेमर ने कहा, "यह सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह सत्ता का जुआ है। पासा घुमाइए और देखिए आगे क्या होता है।"

ब्रेमर ने नए वेनेजुएला प्रशासन को पुराने मादुरो शासन से बहुत अलग नहीं बताया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार वेनेजुएला से रूस, ईरान, क्यूबा और हिजबुल्लाह से संबंध तोड़ने, तेल एवं महत्वपूर्ण खनिज संसाधनों तक प्राथमिकता वाली पहुंच देने और अमेरिका में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने की मांग कर रही है। यदि नई अंतरिम सरकार ऐसा नहीं करती, तो अमेरिका उनके खिलाफ भी मादुरो की तरह सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब शनिवार को अमेरिकी विशेष बलों ने कराकास में सैन्य अभियान चलाकर मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वे नार्को-टेररिज्म के आरोपों का सामना कर रहे हैं। अभियान में कम से कम 40 वेनेजुएलावासी (नागरिक और सैनिक) मारे गए, जबकि कोई अमेरिकी घायल नहीं हुआ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका अपने तेल हितों की रक्षा के लिए अनिश्चित काल तक वेनेजुएला का "शासन" संभालेगा। अभियान से पहले अमेरिकी अधिकारियों ने उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को अंतरिम नेता के रूप में चुना था। रोड्रिगेज को सोमवार को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई, लेकिन उन्होंने मादुरो को ही वैध राष्ट्रपति बताया और अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी निंदा की।

हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि यह "सत्ता परिवर्तन" अभियान नहीं है, बल्कि व्यवहार में बदलाव की मांग है। उन्होंने जोर दिया कि अमेरिका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के अलावा अंतरिम सरकार को सही दिशा में काम करने के लिए मजबूर करेगा।

यह अभियान महीनों से बढ़ते अमेरिकी दबाव का परिणाम है, जिसमें ड्रग कार्टेल्स पर हमले और तेल टैंकरों की जब्ती शामिल थी। ट्रंप प्रशासन का मुख्य उद्देश्य वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों तक अमेरिकी कंपनियों की पहुंच सुनिश्चित करना लगता है।