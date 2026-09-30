एफिल टावर के प्रमुख छोड़ेंगे अपना पद, BAPS के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को हटाने पर हुआ था विवाद

डिजिटल डेस्क, पेरिस। पेरिस के मशहूर एफिल टावर को चलाने वाली कंपनी के प्रमुख साल के आखिर तक अपना पद छोड़ देंगे। कंपनी ने यह जानकारी तब दी जब इस महीने की शुरुआत में एक हिंदू धार्मिक समूह बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था (BAPS) के दौरे के दौरान वहां महिला कर्मचारियों को हटाए जाने की खबर सामने आई थी।

न्यूज एजेंसी एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, सोसिएते डी'एक्सप्लोइटेशन डे ला टूर एफिल (SETE) नाम की कंपनी ने कहा कि उसके डायरेक्टर जनरल पैट्रिक ब्रैंको रुइवो अपना पद छोड़ देंगे। एक इंटरनल जांच में पता चला कि विजिट के आयोजन में ऑपरेशनल कमियों और खामियों के कारण महिला कर्मचारियों को हटा दिया गया था।

2018 से पद पर हैं रुइवो SETE ने एक बयान में कहा कि इन कमियों के कारण उस दिन महिला कर्मचारियों को विजिट से बाहर रखा गया। रुइवो 2018 के आखिर से SETE के डायरेक्टर जनरल के तौर पर काम कर रहे हैं। पेरिस की मेयर ऐनी हिडाल्गो ने भी महिला कर्मचारियों को हटाए जाने से जुड़े हालात की अलग-अलग जांच के आदेश दिए हैं।

क्या है मामला? 7 सितंबर को BAPS के एक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के दौरान महिला कर्मचारियों को परिसर से हटाए जाने के बाद एफिल टावर के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया और इस मशहूर जगह को एक दिन के लिए बंद करने पर मजबूर कर दिया।

BAPS स्वामीनारायण संप्रदाय का एक वैश्विक धार्मिक और नागरिक संगठन है। यह संगठन फ्रांस की राजधानी में पत्थर से बने एक पारंपरिक मंदिर के उद्घाटन के उपलक्ष्य में समारोह आयोजित कर रहा था। उस समय SETE ने कहा था कि BAPS के प्रतिनिधिमंडल ने महिलाओं के साथ बातचीत सीमित करने के लिए कहा था और यह भी कहा कि इस बात को शुरू में ही नहीं माना जाना चाहिए था। SETE के प्रेसिडेंट एरियल वेल ने कहा था, "मैं रिपब्लिकन मूल्यों और स्त्री-पुरुष समानता के प्रति एफिल टॉवर की प्रतिबद्धता को फिर से दोहराता हूं।"

BAPS ने क्या कहा? इस घटना के बाद BAPS ने कहा कि उसने लगभग 100 लोगों के प्रतिनिधिमंडल के दौरे से पहले स्टाफ और विजिटर्स को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए एफिल टावर के मैनेजमेंट के साथ तालमेल बिठाया था।