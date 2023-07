इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया राष्ट्रीय भूभौतिकी एजेंसी ने कहा सुनामी की कोई संभावना नहीं है। भूकंप का केंद्र ज़मीन पर 33 किमी (20.51 मील) की गहराई पर था।हालांकि इसमें किसी के हताहत होने या कोई गंभीर नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय भूभौतिकी एजेंसी ने बताया कि इन भूकंप की तीव्रता 6.2 से 5.5 के बीच मापी गई।

इंडोनेशिया के पापुआ में महसूस किए गए भूकंप के झटके

Your browser does not support the audio element.

जकार्ता, एजेंसी। इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, राष्ट्रीय भूभौतिकी एजेंसी ने कहा, सुनामी की कोई संभावना नहीं है। भूकंप का केंद्र ज़मीन पर 33 किमी (20.51 मील) की गहराई पर था। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने या कोई गंभीर नुकसान की जानकारी सामने नहीं आई है। भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है इंडोनेशिया बता दें कि इंडोनेशिया भूकंप के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र है। 270 मिलियन लोगों वाले इंडोनेशिया में अक्सर भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और सूनामी की घटनाएं देखने को मिल जाती हैं। गौरतलब है कि पश्चिमी सुमात्रा प्रांत में फरवरी में 6.2 तीव्रता के भूकंप में कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी और 460 से अधिक लोग घायल हो गए थे। इससे पहले जनवरी 2021 में पश्चिम सुलावेसी प्रांत में 6.2 तीव्रता के भूकंप ने 100 से अधिक लोगों की जान ले ली और लगभग 6,500 घायल हो गए थे।

Edited By: Babli Kumari