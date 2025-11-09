परिवार के साथ छुट्टी पर जा रहे थे डॉक्टर, फ्लाइट में बिगड़ी यात्री की तबीयत तो फौरन किया इलाज; लेकिन...

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस की एक उड़ान में एक व्यक्ति की मौत हो गई, हालांकि विमान में सवार तीन डॉक्टरों और केबिन क्रू ने उसे बचाने की भरपूर कोशिश की। बताया जा रहा है कि यात्री लिवर कैंसर का मरीज था। यह घटना बुधवार, 5 नवंबर को सिंगापुर से मिलान जा रही SQ378 उड़ान में हुई।

सीएनए की रिपोर्ट के अनुसार, माउंट एलिजाबेथ नोवेना स्पेशलिस्ट सेंटर के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. डेसमंड वाई, मिलान के लिए एक पारिवारिक छुट्टी पर जा रहे थे। तभी उड़ान के दौरान जब केबिन स्पीकर पर मेडिकल हेल्प के लिए एक कॉल आया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह मदद के लिए आगे आए।

माउंट एलिजाबेथ नोवेना स्पेशलिस्ट सेंटर में क्लिनिक चलाने वाले गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. वाई ने कहा, "एक डॉक्टर होने के नाते, मदद करना मेरा नैतिक कर्तव्य है।" यात्री के होश में लाने की कोशिश की दो अन्य डॉक्टरों के साथ, डॉ. वाई ने मरीज को सीपीआर दिया और उसको होश में लाने की कोशिश में एईडी का इस्तेमाल किया। मेडिकल स्टाफ ने इमरजेंसी के दौरान अच्छी तरह से प्रशिक्षित केबिन क्रू के साथ मिलकर काम किया। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद, लगभग 30 मिनट बाद, जब यह साफ हो गया कि मरीज को होश में नहीं लाया जा सकता, तो हमें अपनी कोशिश रोकनी पड़ी।

डॉ. वाई ने कहा, "हमें कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिखे तो हमने क्रू को रुकने की सलाह दी। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है कि हम असफल रहे, लेकिन यही तो जिंदगी है। एक डॉक्टर के जीवन का एक हिस्सा होता है किसी को बुलाना और यथासंभव मदद करना।"

केबिन क्रू ने डॉक्टरों का आभार जताया उस व्यक्ति की पत्नी, जो उसके साथ यात्रा कर रही थी, रो पड़ी और डॉ. वाई को धन्यवाद देते हुए कहा, "डॉक्टर, आपकी कोशिश के लिए शुक्रिया।" केबिन क्रू ने भी डॉक्टरों के प्रति आभार व्यक्त किया। लैंडिंग के बाद, डॉक्टरों को विमान में हुई मौत के बाद स्टेंडर्ड प्रोसिजर के तहत स्थानीय पुलिस को बयान देना पड़ा। डॉ. वाई ने अन्य चिकित्सा पेशेवरों को भी आपात स्थिति में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया।