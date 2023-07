इजरायल में न्यायिक सुधारों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदर्शन, चार को किया गया गिरफ्तार

इजरायल में विवादास्पद न्यायिक सुधार के खिलाफ इजराइली प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को देश के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। देश की न्यायपालिका में कई सुधारों को पारित करने के नेतन्याहू सरकार के दबाव ने इजरायल को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है और देश को दो भागों में बांट दिया है।अधिकारियों ने सार्वजनिक अशांति के लिए कम से कम चार लोगों को गिरफ्तार किया है।

इजरायल में न्यायिक सुधारों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदर्शन। फोटो- रायटर।

यरूशलम, एपी। इजरायल में विवादास्पद न्यायिक सुधार के खिलाफ इजराइली प्रदर्शनकारियों ने सोमवार को देश के मुख्य अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यातायात अवरुद्ध कर दिया। देश की न्यायपालिका में कई सुधारों को पारित करने के नेतन्याहू सरकार के दबाव ने इजरायल को एक अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है और देश को दो भागों में बांट दिया है। सार्वजनिक अशांति के लिए चार लोगों को किया गया गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों ने इजरायल का नीला और सफेद राष्ट्रीय ध्वज लहराया और सीटी बजाया। बेन गुरियन हवाई अड्डे के मुख्य टर्मिनल के बाहर मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया और आगमन हाल के अंदर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कहा कि अधिकारियों ने सार्वजनिक अशांति के लिए कम से कम चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इजरायल की न्यायिक प्रणाली में बदलाव की योजना विपक्षी सांसदों के साथ समझौता करने के प्रयास विफल होने के बाद नेतन्याहू और उनके राजनीतिक सहयोगी इजरायल की न्यायिक प्रणाली में कई विवादास्पद बदलावों को पारित करने की योजना पर आगे बढ़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को छीनने के लिए लाया जाएगा विधेयक नेतन्याहू के सहयोगी और संसद की संविधान, कानून और न्याय समिति के अध्यक्ष सिम्चा रोटमैन न्यायिक सुधार प्रक्रिया का नेतृत्व कर रहे हैं। उन्होंने सोमवार को कहा कि इस सप्ताह अनुचित माने जाने वाले सरकारी फैसलों को रद करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को छीनने के लिए एक विधेयक लाएंगे।

