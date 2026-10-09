रूसी हमलों से यूक्रेन में मरने वालों की संख्या 32 हुई, जेलेंस्की ने नाटो देशों से लगाई मदद की गुहार

रॉयटर, कीव। यूक्रेन पर बुधवार को हुए रूस के हवाई हमले में मरने वालों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। हमले में कई औद्योगिक इकाइयों और ऊर्जा संयंत्रों को भारी नुकसान हुआ है। रूसी हमले में सबसे बड़ा नुकसान चार्निहीव इलाके के प्रिल्यूकी में हुआ है।

यहां पर मिसाइल के प्रहार से पांच मंजिला आवासीय भवन बर्बाद हो गया। यहां पर 22 लोग मारे गए और 54 घायल हुए हैं, जबकि राजधानी कीव में चार लोग मरे हैं। इनके अतिरिक्त ओलेक्जेंड्रिया और क्रेमेचुक में भी लोग मारे गए हैं। इन हमलों में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इस बीच जमीनी युद्ध के मोर्चों पर यूक्रेनी सेना को भी सैनिकों की कमी की समस्या झेलने की जानकारी मिली है।

70 मिसाइलों और दर्जनों ड्रोन से हुए इन हमलों में यूक्रेन ने रूस के जेट इंजन चालित 80 प्रतिशत ड्रोन आकाश में ही नष्ट करने का दावा किया है। कुछ दिन पहले तक यूक्रेन रूसी सेना के छोड़े इन ड्रोन को बमुश्किल नष्ट कर पाता था।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की बैलेस्टिक मिसाइलें अभी भी मुश्किल बनी हुई हैं। उन्हें रोकने के लिए हमारे पास पर्याप्त पैट्रियट मिसाइलें नहीं हैं। जेलेंक्सी ने रूसी हमलों से बचाने के लिए नाटो देशों से मदद की गुहार लगाई है।