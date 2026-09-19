फिर ठप हुआ क्यूबा का बिजली ग्रिड, पूरे देश में बिजली गुल

डिजिटल डेस्क, हवाना। क्यूबा का बिजली ग्रिड शुक्रवार को फिर ठप हो गया, जिससे पूरा देश अंधेरे में डूब गया और लाखों लोगों को बिना बिजली के रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि यह समस्या मध्य क्यूबा में हाई-वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों में आई गड़बड़ी की वजह से हुई।

गौरतलब है कि जनवरी के बाद से ग्रिड के आंशिक या पूरी तरह से ठप होने की कम से कम छह घटनाएं हो चुकी हैं। जुलाई में ग्रिड तीन बार फेल हुआ। क्यूबा का बिजली बनाने का पुराना सिस्टम ईंधन की कमी, खराब होते इन्फ्रास्ट्रक्चर और अमेरिका की ओर से तेल की नाकेबंदी के कारण भारी दबाव में है।