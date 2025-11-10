ब्राजील के बेलम में शुरू हुई जलवायु वार्ता, अमेरिका ने बनाई दूरी; सभी देशों से एकजुटता का आह्वान

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए ब्राजील के ब्राजील के अमेजन क्षेत्र के बेलम में सोमवार से जलवायु वार्ता कांफ्रेंस आफ पार्टीज (सीओपी-30) की शुरुआत हो रही है। यह वार्ता 21 नवंबर तक चलेगी।

इस बार अमेरिका ने सीओपी-30 से दूरी बना रखी है। ट्रंप प्रशासन ने वार्ता में वार्ताकारों को नहीं भेजा है। सीओपी-30 के अध्यक्ष आंद्रे कोर्रिया डो लागो ने कहा कि वार्ताकारों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। उन्होंने रविवार को वार्ताकारों को पत्र में लिखा, या तो हम अपनी इच्छा से, साथ मिलकर बदलाव का फैसला करें, या फिर हमें त्रासदी का सामना करना पड़ेगा। हमें यह सब मिलकर करना होगा।

जलवायु परिवर्तन को लेकर चेतावनी इस बीच पीटीआई के अनुसार संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमन स्टील ने कहा कि देशों को उत्सर्जन में कटौती के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा, उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम होंगे। जलवायु आपदाओं से जीवन और अर्थव्यवस्था को तबाह कर रही हैं।

उन्होंने वार्ताकारों से कहा कि वे आपस में लड़ने के बजाए जलवायु परिवर्तन की समस्या से लड़ें। उन्होंने वार्ताकारों से आग्रह किया कि वे इस बात पर जोर दें कि जीवाश्म ईंधन से दूरी, न्यायसंगत और समावेशी आर्थिक परिवर्तन तथा अनुकूलन और प्रौद्योगिकी पर मजबूत कार्रवाई जैसे जिन मुद्दों पर विश्व जिस बात पर पहले ही सहमत हो चुका है, उसे कैसे पूरा किया जाए।