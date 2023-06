स्कूल से पास आउट हुईं क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग, कहा-जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई रहेगी जारी

स्टॉकहोम, ऑनलाइन डेस्क। Greta Thunberg: जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने अपनी स्कूल की पढ़ाई कर ली है। ग्रेटा थनबर्ग 15 साल की थीं जब उन्होंने 2018 में स्वीडन की संसद के बाहर विरोध करना शुरू किया। उन्होंने शुक्रवार को जलवायु के लिए अंतिम 'स्कूल हड़ताल' में भाग लिया था।

वहीं, अब उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आज, मैं स्कूल से स्नातक हूँ, जिसका अर्थ है कि अब मैं जलवायु के लिए स्कूल की हड़ताल नहीं कर पाऊंगी। तब यह मेरे लिए आखिरी स्कूल हड़ताल है, लेकिन मैं अपनी लड़ाई खत्म नहीं करूंगी।

ग्रेटा थनबर्ग ने कहा कि भले ही वह स्कूल से पास हो गई हैं, लेकिन अभी भी जलवायु परिवर्तन के लिए उनके पास अभी भी बहुत सारी योजनाएं हैं और वह उनको लागू करेंगी।

जब वह 15 वर्ष की थी तब से ही उन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए कैंपेन शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि वह केवल तभी स्कूल जाएगी जब राजनेता जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्रवाई करेंगे।

ग्रेटा थनबर्ग के विरोध ने पूरे यूरोप, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में विभिन्न आंदोलनों को जन्म दिया। दुनिया भर के किशोरों ने उसके नेतृत्व का अनुसरण किया जिससे एक अंतरराष्ट्रीय छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया गया जिसे फ्राइडे फॉर फ्यूचर कहा जाता है। वह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ युवा लोगों की लड़ाई का प्रतीक बन गई।

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

