चीन तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं पर दलाई लामा से संबंध तोड़ने का बना रहा दबाव, मठों पर जांच अभियान चला रहे अधिकारी

चीन तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं पर दलाई लामा से संबंध तोड़ने का बना रहा दबाव। फाइल फोटो।

लहासा, एएनआई। तिब्बत में चीनी अधिकारी बौद्ध मठों में छापेमारी और जांच अभियान चला रहे हैं। साथ ही बौद्ध भिक्षुओं पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वे दलाई लामा से सारे संबंध तोड़ लें। इसके लिए दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए भी दबाव डाला जा रहा। भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे दलाई लामा तिब्बत के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता दलाई लामा दशकों से भारत में निर्वासित जीवन बिता रहे हैं। तिब्बत के लोगों का कहना है कि इस महीने की शुरुआत में शेन्त्सा और सोक काउंटीज के कई मठों में चीनी अधिकारियों ने जांच अभियान चलाया था। चीन भिक्षुओं के निवास और मुख्य तीर्थस्थलों में चलाय था जांच अभियान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के निवास और मुख्य तीर्थस्थलों में जांच अभियान चलाया था। इस संबंध में किसी तरह की पहले से सूचना नहीं दी गई थी। शारत्सा मठ के भिक्षुओं को भी दलाई लामा के साथ संबंध त्यागने और विरोधी समूह का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया गया है। रेडियो फ्री एशिया को तिब्बत से मिली तस्वीर में क्या है? रेडियो फ्री एशिया को तिब्बत से मिली तस्वीर में शारत्सा भिक्षुओं को दीवार पर एक बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करते हुए देखा जा सकता है। बोर्ड पर लिखा है कि हम दलाई लामा गुट के विरोध में जोरदार तरीके से हिस्सा लेंगे और चीन के प्रति वफादार और समर्पित रहेंगे। गौरतलब है कि गत वर्ष रेडियो फ्री एशिया ने सूचना दी थी कि चीन ने आधिकारिक सरकारी पदों पर काम करने वाले तिब्बतियों के लिए रोजगार की शर्त के रूप में दलाई लामा के साथ सभी संबंधों को खत्म करना अनिवार्य कर दिया है। चीन दलाई लामा को अलगाववादी मानता है।

Edited By: Sonu Gupta