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ऑस्ट्रेलिया: सिडनी में रग्बी फैंस की भीड़ में घुसी अनियंत्रित कार, 9 लोग घायल

By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
Published: Sat, 03 Oct 2026 08:04 AM (IST)Updated: Sat, 03 Oct 2026 08:21 AM (IST)

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के उत्तर में न्यूकैसल में रग्बी फैंस की भीड़ में एक अनियंत्रित कार घुस गई, जिससे 9 लोग घायल हो गए हैं।

भीड़ में घुसी अनियंत्रित कार।

भीड़ में घुसी अनियंत्रित कार।

HighLights

  1. न्यूकैसल में रग्बी फैंस की भीड़ में कार घुसी।

  2. हादसे में 9 लोग घायल, मौके पर इलाज जारी।

  3. पुलिस ने तुरंत कार चालक को हिरासत में लिया।

डिजिटल डेस्क, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उत्तर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शनिवार की सुबह न्यूकैसल नाइट्स टीम के इलाके में रग्बी फैंस की भारी भीड़ के बीच एक कार के घुस जाने से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह न्यूकैसल नाइट्स रग्बी टीम के स्वागत और समर्थन के लिए सड़क पर भारी संख्या में फैंस इकट्ठा हुए थे। फैंस रविवार को होने वाले रग्बी लीग के फाइनल मुकाबले से पहले टीम की बस का इंतजार कर रहे थे।

अचनाक भीड़ में घुसी कार

सड़क पर खड़े होकर अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ा रहे लोगों के बीच अचानक एक कार अनियंत्रित होकर जा घुसी। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। न्यूकैसल वेल्स (NSW) एम्बुलेंस के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों का इलाज शुरू किया गया।

कार चालक गिरफ्तार

घटना के तुरंत बाद स्थानीय पुलिस और सुरक्षा बलों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कार चालक को हिरासत में ले लिया है। इस अचानक हुए हादसे से वहां अफरा-तफरी मच गई और फैंस में खौफ का माहौल है। प्रशासन इस बात की गहराई से जांच कर रहा है कि यह दुर्घटना थी या इसके पीछे कोई और वजह।