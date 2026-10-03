ऑस्ट्रेलिया: सिडनी में रग्बी फैंस की भीड़ में घुसी अनियंत्रित कार, 9 लोग घायल

डिजिटल डेस्क, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से उत्तर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां शनिवार की सुबह न्यूकैसल नाइट्स टीम के इलाके में रग्बी फैंस की भारी भीड़ के बीच एक कार के घुस जाने से 9 लोग घायल हो गए हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। ऑस्ट्रेलियाई एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

मिली जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह न्यूकैसल नाइट्स रग्बी टीम के स्वागत और समर्थन के लिए सड़क पर भारी संख्या में फैंस इकट्ठा हुए थे। फैंस रविवार को होने वाले रग्बी लीग के फाइनल मुकाबले से पहले टीम की बस का इंतजार कर रहे थे।

अचनाक भीड़ में घुसी कार सड़क पर खड़े होकर अपनी पसंदीदा टीम का हौसला बढ़ा रहे लोगों के बीच अचानक एक कार अनियंत्रित होकर जा घुसी। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है। न्यूकैसल वेल्स (NSW) एम्बुलेंस के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और घायलों का इलाज शुरू किया गया।