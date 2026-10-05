दूसरी मंजिल से गिरा मासूम, जाबांज शख्स ने ऐसे बचाई जान; वीडियो वायरल

डिजिटल डेस्क, काहिरा। मिस्र में एक व्यक्ति की सूझबूझ की तारीफ हो रही है, जिसने दूसरी मंजिल की बालकनी से गिर रहे पांच साल के बच्चे को बचा लिया। इस रोमांचक रेस्क्यू का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

'गल्फ न्यूज' के अनुसार, अहमद रजब अर्ध अल-लेवा इलाके में एक दुकान के पास थे, तभी उन्हें चिल्लाने और रोने की आवाज सुनाई दी और उन्होंने पास की एक इमारत की ओर देखा। कुछ ही सेकंड में उन्होंने बच्चे को ऊपर से गिरते हुए देखा।

दूसरी मंजिल से गिरा बच्चा घटना के वीडियो में रजब को तुरंत बच्चे की ओर भागते हुए देखा जा सकता है। गिरते समय बच्चा पहले कपड़े सुखाने वाली तार से टकराया, जिससे रजब को जमीन पर गिरने से पहले बच्चे तक पहुंचने के लिए थोड़ा और समय मिल गया।

अच्छी बात यह रही कि रजब बच्चे को पकड़ने में कामयाब रहे, जिससे वह सीधे जमीन पर नहीं गिरा। फुटेज में बचाव के तुरंत बाद लोगों को बच्चे के आस-पास इकट्ठा होते हुए देखा जा सकता है। गल्फ न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, घटना के बारे में बात करते हुए रगाब ने कहा कि सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उन्हें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने का भी समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि बच्चे को खतरे में देखकर उन्होंने बस तुरंत प्रतिक्रिया दी।

कैसे बची मासूम की जान? बाद में उन्होंने कहा कि जब बच्चा सुरक्षित हो गया, तभी उन्हें एहसास हुआ कि स्थिति कितनी गंभीर थी। रगाब ने यह भी माना कि वह ठीक-ठीक नहीं बता सकते कि वह समय रहते बच्चे तक कैसे पहुंच पाए और कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि अगर ऐसी स्थिति दोबारा आई तो क्या वह फिर से वैसा ही बचाव कार्य कर पाएंगे।

यह वीडियो मिस्र के सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया और लोगों ने रगाब की सूझ-बूझ और तेजी से की गई कार्रवाई की तारीफ की। इतनी चर्चा के बावजूद, रगाब ने अपनी तारीफ को ज्यादा महत्व नहीं दिया और कहा कि उस समय उनका एकमात्र मकसद बच्चे को जमीन पर गिरने से बचाना था।