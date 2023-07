Israel News इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने 20 जुलाई की देर रात एक टेलीविजन प्रसारण में जनता को संबोधित किया। न्यायिक सुधार योजना ( judicial reforms in Israel पर बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सेना सरकार के अधीन होती है वह सरकार को झुकाती नहीं है। निर्णायक हाथ वह हाथ है जो मतपेटी में मत डालता है न कि वह जो हथियार रखता है।

Israel: विपक्ष इजरायल के लोकतंत्र को खतरे में डाल रहा, न्यायिक सुधार कानून को लेकर बेंजामिन नेतन्याहू का बयान

