अमेरिकी प्रयास से बेलारूस ने रिहा किए 25 कैदी, पुतिन के बेहद करीबी हैं बेलारूसी राष्ट्रपति लुकाशेंको

रॉयटर, विलनियस। कुछ अमेरिकी प्रतिबंधों में छूट के बदले बेलारूस ने बुधवार को 25 बंदियों को रिहा कर दिया। यह जानकारी अमेरिकी दूत जान कोएल ने दी है। उन्होंने बताया कि एक महीने में कई सौ बंदी रिहा हो सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि बेलारूस रूस का अति सहयोगी देश है। यूक्रेन युद्ध के दौरान और उससे पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। बंदियों की यह रिहाई अमेरिकी दूत कोएल की बेलारूस के राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको से एक वर्ष से चल रही वार्ता के सिलसिले का नतीजा है। इससे पहले भी बेलारूस ने कई बंदियों को रिहा किया था। रिहा किए लोगों में ज्यादातर बेलारूस के राजनीतिक बंदी हैं।