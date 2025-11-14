भारत आएंगे बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार, NSA अजित डोभाल ने क्यों भेजा निमंत्रण?

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) खलील-उर-रहमान जल्द ही भारत का रुख करेंगे। इस दौरान वो भारतीय महासागर क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

भारतीय महासागर के 5 देशों के बीच होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नाम दिया गया है। भारतीय NSA अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बंगाली अखबार प्रोथोम अलो के अनुसार, डोभाल ने ही खलील को भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

चुनाव और जनमत संग्रह एक साथ होंगे बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को घोषणा की थी कि देश में चुनाव तय समय पर ही होगा। साथ ही जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी निर्धारित समय पर ही करवाया जाएगा। यूनुस के अनुसार, यह फैसला सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया है।