Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारत आएंगे बांग्लादेश के सुरक्षा सलाहकार, NSA अजित डोभाल ने क्यों भेजा निमंत्रण?

    By Sakshi Pandey Edited By: Sakshi Pandey
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 02:07 PM (IST)

    बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलील-उर-रहमान 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में होने वाले भारतीय महासागर क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन में हिस्सा लेने भारत आएंगे। भारतीय एनएसए अजीत डोभाल ने उन्हें आमंत्रित किया है। इस बीच, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि देश में चुनाव और जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह फरवरी 2025 में एक साथ होंगे।

    prefferd source google
    Hero Image

    बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) खलील-उर-रहमान जल्द ही भारत का रुख करेंगे। इस दौरान वो भारतीय महासागर क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 20 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भारतीय महासागर के 5 देशों के बीच होने वाली इस कॉन्फ्रेंस को कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का नाम दिया गया है। भारतीय NSA अजीत डोभाल भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। बंगाली अखबार प्रोथोम अलो के अनुसार, डोभाल ने ही खलील को भारत आने का निमंत्रण दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

    चुनाव और जनमत संग्रह एक साथ होंगे

    बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को घोषणा की थी कि देश में चुनाव तय समय पर ही होगा। साथ ही जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी निर्धारित समय पर ही करवाया जाएगा। यूनुस के अनुसार, यह फैसला सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया है।

    यूनुस ने आगे कहा-

    सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए यह तय किया गया है कि चुनाव और जनमत संग्रह एक ही दिन करवाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों ही चीजें फरवरी में होंगी।

    फरवरी में होंगे चुनाव

    जुलाई 2024 में बांग्लादेश में हिंसा भड़कने के बाद 5 अगस्त 2024 को तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था। तभी से मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की सरकार का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं, अब फरवरी 2025 में बांग्लादेश में चुनाव की घोषणा की गई है, जिसमें विपक्षी नेता और पूर्व पीएम रहीं खालिदा जिया की पार्टी मजबूत नजर आ रही है।

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)

    यह भी पढ़ें- भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर कब लगेगी मुहर? ट्रंप के अधिकारी ने बता दी डेडलाइन