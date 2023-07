बांग्लादेश: ढाका के बुरीगंगा नदी में हादसा, 20 लोगों से भरी एक नाव डूबी; राहत बचाव में जुटी टीम

बांग्लादेश की बुरीगंगा नदी में एक बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार बुरीगंगा नदी में एक नाव पलट गई है जिसमें करीब 20 लोग सवार थे। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी है। अग्निशमन सेवा अधिकारी अनवारुल इस्लाम के अनुसार किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि कुछ लोग तैरकर बाहर निकल आए हैं।

बांग्लादेश: ढाका के बुरीगंगा नदी में हादसा, 20 लोगों से भरी एक नाव डूबी (फोटो प्रतिकात्मक)

ढाका, एजेंसी। बांग्लादेश की बुरीगंगा नदी में एक बड़ा हादसा सामने आया है। जानकारी के अनुसार, बुरीगंगा नदी में एक नाव पलट गई है, जिसमें करीब 20 लोग सवार थे। अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने इस घटना की जानकारी दी है। 20 लोगों से भरी नाव नदी में डूबी अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने कहा कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका के पास रविवार को बुरीगंगा नदी में लगभग 20 लोगों से भरी एक नाव डूब गई है। बताया जा रहा है कि इस नाव में सवार अधिकांश यात्री तैरकर बाहर निकल आए हैं। अग्निशमन सेवा अधिकारी अनवारुल इस्लाम के अनुसार, फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

Edited By: Mohd Faisal