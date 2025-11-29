बांग्लादेश में बीएनपी के दो गुटों में हिंसक झड़प, 100 से ज्यादा लोग घायल; 50 की हालत गंभीर

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के साल्था में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दो गुटों में शनिवार को हुई झड़पों में 100 से अधिक लोग घायल हो गए। इनमें से 50 लोगों को गंभीर हालत में फरीदपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 20 घरों में तोड़फोड़ की गई है।

बांग्लादेश के अखबार द बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार फरीदपुर के गट्टी यूनियन में बीएनपी नेता जाहिद मतुब्बोर और नूरू मतुब्बोर के समर्थकों के बीच लंबे समय से चल रहा विवाद हाल के हफ्तों में बढ़ गया है, जिसके कारण कई बार टकराव हुआ है। शनिवार को दोनों गुट फिर भिड़ गए।

साल्था पुलिस स्टेशन के अधिकारी केएम. मारूफ हसन रसेल ने कहा, काफी मशक्कत के बाद हालात को नियंत्रण में लाया गया। गट्टी यूनियन के बलिया बाजार इलाके में तीन जगहों पर झड़पें हुईं, जिसमें 20 गांवों के हजारों लोग शामिल थे।

पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बेहद गंभीर पीटीआई के अनुसार, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत बेहद गंभीर है। बीएनपी की चेयरपर्सन खालिदा को सीने में संक्रमण के बाद 23 नवंबर को प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीएनपी के महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर ने कहा कि खालिदा की हालत बेहद गंभीर है।

इस बीच खालिदा के बेटे तारिक रहमान स्वदेश लौटना चाहते हैं, लेकिन नहीं लौट पर रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि जब राजनीतिक माहौल ठीक होगा, तो बांग्लादेश लौटने का उनका लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो जाएगा। उन्होंने शनिवार को फेसबुक पर पोस्ट किया, मुश्किल समय में अपनी मां के पास रहना चाहते हैं। स्वदेश लौटना चाहते हैं, लेकिन इस बारे में एकतरफा फैसला लेना सिर्फ मेरे हाथ में नहीं है। हालांकि, उनकी पोस्ट में यह नहीं बताया गया कि किस वजह से वह बांग्लादेश नहीं लौट पा रहे हैं।

रहमान 2008 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। रहमान के पोस्ट के कुछ घंटों बाद, बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस के कार्यालय ने कहा कि अंतरिम सरकार को रहमान की बांग्लादेश वापसी को लेकर कोई आपत्ति नहीं है।