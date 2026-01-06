बांग्लादेश में एक और हिंदू की धारदार हथियार से हत्या, सिर्फ दिसंबर में अल्पसंख्यकों पर 51 अटैक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार रात नर¨सगदी में अज्ञात हमलावरों ने 40 वर्षीय हिंदू दुकानदार शरत चक्रवर्ती मणि उर्फ मोनी चक्रवती की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इससे कुछ घंटे पहले जेस्सोर जिले में एक अन्य हिंदू कारोबारी 38 वर्षीय राणा प्रताप बैरागी की सिर में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी, जो एक समाचार पत्र के कार्यवाहक संपादक भी थे।

दो दिसंबर, 2025 से पिछले लगभग 35 दिनों में बांग्लादेश में कम से कम 11 हिंदुओं की हत्या की गई है। 'बीडीन्यूज 24' की खबर के अनुसार, पलाश उपजिला के चारसिंदूर बाजार में किराना दुकानदार शरद चक्रवर्ती पर सोमवार रात करीब 11 बजे हमला कर उनकी हत्या कर दी गई। पलाश पुलिस थाना प्रमुख (ओसी) शाहेद अल मामून ने बताया कि शरद चक्रवर्ती शिबपुर उपजिला के साधरचार यूनियन निवासी मदन ठाकुर के बेटे थे। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद द्वारा आज जारी एक बयान के अनुसार, अकेले दिसंबर में सांप्रदायिक हिंसा की कम से कम 51 घटनाएं दर्ज की गईं।

दुकान बंद कर लौट रहे थे घर पुलिस और स्थानीय लोगों ने बताया कि मणि जब सोमवार रात दुकान बंद करके अपने घर लौट रहे थे, तभी अज्ञात हमलावरों ने घर के सामने ही उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। स्थानीय लोग उन्हें पलाश उपजिला स्वास्थ्य परिसर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शाहेद ने बताया कि पुलिस घटना की सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची और दोषियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, 19 दिसंबर को शरत चक्रवर्ती ने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर देश में हिंसा पर चिंता जताई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जन्मभूमि को ''मौत की घाटी'' बताया था। एक चश्मदीद और रिश्तेदार प्रदीप चंद्र बर्मन ने इस हमले को सोची-समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा, ''पहले से दुश्मनी थी.. उन्होंने (हमलावरों ने) उनका मोबाइल फोन या मोटरसाइकिल नहीं छीनी।''

व्यापारियों ने बनाई मानव श्रृंखला शरत चक्रवर्ती की हत्या के विरोध में नरसिंगदी में सौ से अधिक व्यापारियों ने मंगलवार को स्थानीय मार्केट एसोसिएशन के बैनर तले न्याय की मांग करते हुए मानव श्रृंखला बनाई। व्यापारियों ने हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों की तुरंत पहचान और गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटों में दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वे और बड़ा आंदोलन करेंगे।