बांग्लादेश और अमेरिका ने नागरिक परमाणु ऊर्जा सहयोग पर किया समझौता, न्यूयॉर्क में MoU पर हुए हस्ताक्षर

डिजिटल डेस्क, ढाका। बांग्लादेश और अमेरिका ने परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग बढ़ाने के लिए रणनीतिक नागरिक परमाणु सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

बांग्लादेश की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के अनुसार, शुक्रवार को न्यूयार्क में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के विज्ञान और प्रौद्योगिकी सलाहकार रेहान असद और अमेरिका के आर्थिक विकास, ऊर्जा और पर्यावरण मामलों के अंडर सेक्रेटरी जैकब हेलबर्ग ने इस पर हस्ताक्षर किए।

यह समझौता ऐसे समय हुआ है, जब बांग्लादेश ऊर्जा स्रोतों का विस्तार और उनमें विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। देश रूपपुर में अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना रहा है और परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतरराष्ट्रीय सहयोग की दिशा में काम कर रहा है।