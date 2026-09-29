बलूच विद्रोहियों की पहली महिला यूनिट ने किया पाक सेना के काफिले पर हमला, 9 सैनिक ढेर
ब्लूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के नए महिला विंग 'करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन' ने पाकिस्तान सेना के काफिले पर हमला किया, जिसमें ...और पढ़ें
HighLights
BLF के महिला विंग ने पाक सेना काफिले पर हमला किया।
हमले में नौ पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, फुटेज जारी।
करीमा बलूच के नाम पर बना है यह महिला दस्ता।
डिजिटल डेस्क, क्वेटा। ब्लूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने अपने नए बने महिला विंग, 'करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन के पहले हथियारबंद ऑपरेशन का फुटेज जारी किया है।
इसमें लड़ाकों को पाकिस्तान सेना के काफिले पर गोलीबारी करते हुए देखा गया है। अलगाववादी समूह ने इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के नौ जवानों के मारे जाने का दावा किया है।
बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) द्वारा जारी 'फर्स्ट-पर्सन' फुटेज में 22 सितंबर को तुर्बत के पास 'चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' (CPEC) हाईवे पर हुए हमले को दिखाया गया है।
फुटेज में महिला कमांडर के मिशन में जानकारी के बाद लड़ाके महज पांच कदम की दूरी से गाड़ियों पर सीधी अंधाधुंध गोलीबारी करते दिखाई दिये। महिला लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तीन वाहनों के काफिलों को निशाना बनाया। जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल थीं।
BLF प्रवक्ता मेजर ग्वहराम बलूच ने दावा किया कि इस हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और सेना के वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। समूह की कुरबान यूनिट ने जवाबी कार्रवाई के दौरान महिला दस्ते को सुरक्षित घेरे से बाहर निकाला, जिस दौरान उनके एक लड़ाके चाकर मुराद की मौत हो गई।
डेरा बुगती में ऊर्जा कंपनी पर हमला
एक अन्य घटना में बलूच रिपब्लिकन आर्मी ने डेरा बुगती के बेह लोटी क्षेत्र में स्थित मारी एनर्जीज लिमिटेड की साइट को रॉकेट और भारी हथियारों से निशाना बनाया।
BRA के प्रवक्ता सरबाज बलूच ने कहा कि मारी एनर्जीज लिमिटेड की साइट पर हमले के बाद पाकिस्तानी सेना और उस हथियारबंद समूह के सदस्यों के बीच लड़ाई हुई, जिसे समूह ने स्थानीय राज्य-समर्थित हथियारबंद समूह बताया था।
सरबाज के बयान के अनुसार हमले में पाकिस्तानी सेना के नौ जवान और हथियारबंद समूह के तीन सदस्य मारे गए। द बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक सरबाज ने कहा कि समूह के 6 लड़ाकों की भी जान गई।
बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने बताया कि उसके लड़ाकों ने हाजी शहर पर कब्जा कर लिया और एक स्थानीय पुलिस स्टेशन को बम से उड़ा दिया।
साथ ही समूह ने बताया कि बलूच रिपब्लिकन आर्मी के लड़ाके एरी शहर में दाखिल हुए, सरकारी इमारतों पर कब्जा किया और ऑपरेशन पूरा करने के बाद सुरक्षित वापस लौट आए।
कौन हैं करीमा बलूच? जिनके नाम पर बना महिला दस्ता**
KAAD का नाम करीमा बलूच के नाम पर रखा गया है, जो आजादी की समर्थक एक जानी-मानी कार्यकर्ता और बलूच स्टूडेंट्स ऑर्गनाइजेशन-आजाद की पहली महिला चेयरपर्सन थीं। 2020 में कनाडा के टोरंटो में उनकी रहस्यमय हालात में मौत हो गई थी।