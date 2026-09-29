बलूच विद्रोहियों की पहली महिला यूनिट ने किया पाक सेना के काफिले पर हमला, 9 सैनिक ढेर

डिजिटल डेस्क, क्वेटा। ब्लूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने अपने नए बने महिला विंग, 'करीमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन के पहले हथियारबंद ऑपरेशन का फुटेज जारी किया है।

इसमें लड़ाकों को पाकिस्तान सेना के काफिले पर गोलीबारी करते हुए देखा गया है। अलगाववादी समूह ने इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के नौ जवानों के मारे जाने का दावा किया है।

बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (BLF) द्वारा जारी 'फर्स्ट-पर्सन' फुटेज में 22 सितंबर को तुर्बत के पास 'चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर' (CPEC) हाईवे पर हुए हमले को दिखाया गया है।

फुटेज में महिला कमांडर के मिशन में जानकारी के बाद लड़ाके महज पांच कदम की दूरी से गाड़ियों पर सीधी अंधाधुंध गोलीबारी करते दिखाई दिये। महिला लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की क्विक रिस्पॉन्स फोर्स के तीन वाहनों के काफिलों को निशाना बनाया। जिसमें बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल थीं।

BLF प्रवक्ता मेजर ग्वहराम बलूच ने दावा किया कि इस हमले में 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और सेना के वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। समूह की कुरबान यूनिट ने जवाबी कार्रवाई के दौरान महिला दस्ते को सुरक्षित घेरे से बाहर निकाला, जिस दौरान उनके एक लड़ाके चाकर मुराद की मौत हो गई।