इजरायल से ऑस्ट्रिया जा रही फ्लाइट को मिली बम की धमकी, तुरंत पहुंच गया फाइटर जेट

डिजिटल डेस्क, तेल अवीव। इजरायल के तेल अवीव से ऑस्ट्रिया के वियना जा रही ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की फ्लाइट (OS82) में बम की धमकी मिली है, जिसके बाद बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई।

बम की धमकी की सूचना मिलने के बाद विमान को बुल्गारियाई वायुसेना के मिग-29 लड़ाकू विमान के संरक्षण में सोफिया हवाई अड्डे पर सुरक्षित उतारा गया। विमान में सवार सभी 51 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और अधिकारियों ने सुरक्षा जांच के साथ मामले की जांच शुरू कर दी है।

रोमानिया सीमा में पहुंचते ही मिला अलर्ट बुल्गारिया के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, तेल अवीव से वियना जा रही ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की उड़ान OS82 रोमानिया की सीमा के पास थी, तभी चालक दल को बम की धमकी मिली। इसके बाद उन्होंने बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में विमान उतारने का फैसला किया।

बुल्गारिया के परिवहन मंत्रालय के अनुसार, तेल अवीव से वियना जा रही एक एयरबस A320 उड़ान को बम की धमकी मिलने के बाद बुल्गारिया में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। तुरंत पहुंचा फाइटर जेट बुल्गारिया के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि जैसे ही बम की सूचना मिली, तुरंत वायुसेना का फाइटर जेट मिग-29 पहुंच गया और प्लेन को सुरक्षित सोफिया हवाई अड्डे तक पहुंचाया। समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार, विमान की जांच पूरी होने के बाद, यात्रियों को जल्द से जल्द दूसरी उड़ानों में बुक कर दिया जाएगा। संबंधित अधिकारियों ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। रविवार शाम को भरी थी उड़ान फ्लाइट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म फ्लाइटअवेयर के अनुसार, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस की उड़ान OS82 रविवार शाम स्थानीय समयानुसार 6:46 बजे (15:46 GMT) तेल अवीव के बेन गुरियन हवाई अड्डे से रवाना हुई थी। लगभग तीन घंटे के सफर के बाद, रात 9:43 बजे (18:43 GMT) इसे सोफिया के वासिल लेव्स्की हवाई अड्डे पर उतरा गया।