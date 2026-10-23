जासूसी के आरोप में ऑस्ट्रिया ने 4 रूसी राजनयिकों को देश से निकाला, रूस ने दी कड़ी चेतावनी 

डिजिटल डेस्क, वियना। ऑस्ट्रिया ने शुक्रवार को चार रूसी राजनयिकों पर जासूसी का आरोप लगाते हुए उन्हें देश छोड़ने का आदेश दिया। ऑस्ट्रिया को लंबे समय से जासूसी का गढ़ माना जाता रहा है।

इसका कारण यहां के नरम जासूसी कानून और बड़ी संख्या में राजनयिकों की मौजूदगी है, क्योंकि इस शहर में कई अंतरराष्ट्रीय संगठन स्थित हैं।

एक ऑस्ट्रिया ई अधिकारी ने बताया कि इन राजनयिकों को जासूसी के आरोपों के चलते निकाला जा रहा है और उन्हें आने वाले कुछ दिनों में देश छोड़ने के लिए कहा गया है।

ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्रालय ने बताया कि निकाले गए चार लोगों में से तीन वियना स्थित रूसी दूतावास के राजनयिक थे, जबकि चौथा व्यक्ति आर्गेनाइजेशन फार सिक्योरिटी एंड कोआपरेशन इन यूरोप में रूस के मिशन से जुड़ा था।

मंत्रालय ने कहा कि रूसी राजनयिकों ने ऐसी गतिविधियों में हिस्सा लिया जो उनके राजनयिक दर्जे के अनुकूल नहीं थीं, इसलिए उन्हें अवांछित व्यक्ति घोषित कर दिया गया है।

मंत्रालय ने इन राजनयिकों या उनकी कथित गतिविधियों के बारे में कोई और जानकारी नहीं दी। रूसी उप विदेश मंत्री दिमित्री ल्युबिंस्की ने कहा कि इस पर प्रतिक्रिया तय है। इस कदम के बाद, 2020 से अब तक ऑस्ट्रिया से निकाले गए रूसी राजनयिकों की कुल संख्या 18 हो गई है।