ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में रचाई शादी, बनाया अनोखा रिकॉर्ड; कौन हैं दुल्हन?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को कैनबरा के द लॉज में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी पार्टनर जोडी हेडन से शादी की। वह ऑफिस में रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता बन गए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अल्बनीज और हेडन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, "हम अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सामने, अपनी आने वाली जिंदगी साथ बिताने के अपने प्यार और कमिटमेंट को शेयर करके बहुत खुश हैं।" अल्बनीज ने एक्स पर सेलिब्रेशन का एक छोटा वीडियो पोस्ट किया, जिसका कैप्शन एक शब्द का था, "शादीशुदा।" सीनियर मिनिस्टर पेनी वोंग, मार्क बटलर, कैटी गैलाघर, डॉन फैरेल, टोनी बर्क, रिचर्ड मार्लेस, जिम चाल्मर्स, टिम आयर्स और जेनी मैकएलिस्टर के साथ-साथ न्यू साउथ वेल्स के एमपी जॉन ग्राहम और जो हेलेन सहित कई नेता शादी में शामिल हुए।

Married💍❤️💍 pic.twitter.com/mSzojtBF2I — Anthony Albanese (@AlboMP) November 29, 2025 अपोजिशन लीडर ने दी शादी की बधाई ऑस्ट्रेलियाई अपोजिशन लीडर सुसान ले ने भी शादी के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। "एंथनी और जोडी को बधाई! मैं उनके लिए हर खुशी की दुआ करता हूं क्योंकि वे अपनी जिंदगी बनाते रहते हैं। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने खबर आने के तुरंत बाद ले के हवाले से कहा, "हम दोनों साथ हैं।" यह शादी अल्बनीज के लिए एक ऐतिहासिक साल का अंत थी, यह शादी लेबर पार्टी को भारी चुनावी जीत दिलाने के कुछ ही महीनों बाद हुई, जिसमें निचले सदन में रिकॉर्ड 94 सीटें हासिल करना शामिल है।

पिछले कई सालों से साथ में रहे हैं अल्बनीज और हेडन हेडन पिछले कुछ सालों में कई इवेंट्स में अल्बनीज के साथ रहे हैं, जिसमें उनके 2022 के चुनाव कैंपेन के दौरान और इस साल मई में फिर से शामिल है जब उनकी लेबर पार्टी ने मजबूत बहुमत हासिल किया था। अल्बनीज ने चुनाव की रात हेडन को धन्यवाद भी दिया, यह कहते हुए कि उन्हें "शायद छह साल पहले आपकी जिंदगी में ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी"।