    ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में रचाई शादी, बनाया अनोखा रिकॉर्ड; कौन हैं दुल्हन?

    By Digital Desk Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 04:13 PM (IST)

    ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने 62 वर्ष की आयु में जोडी हेडन से विवाह किया। सिडनी के सेंट मैरी चर्च में हुए इस समारोह में परिवार और मित्र शामिल हुए। अल्बनीज पद पर रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री हैं। जोडी हेडन एक वित्तीय पेशेवर हैं और 2020 से अल्बनीज के साथ रिश्ते में हैं।

    ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज ने 62 साल की उम्र में रचाई शादी। (X- @AlboMP)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार को कैनबरा के द लॉज में एक प्राइवेट सेरेमनी में अपनी पार्टनर जोडी हेडन से शादी की। वह ऑफिस में रहते हुए शादी करने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई नेता बन गए।

    अल्बनीज और हेडन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा, "हम अपने परिवार और करीबी दोस्तों के सामने, अपनी आने वाली जिंदगी साथ बिताने के अपने प्यार और कमिटमेंट को शेयर करके बहुत खुश हैं।"

    अल्बनीज ने एक्स पर सेलिब्रेशन का एक छोटा वीडियो पोस्ट किया, जिसका कैप्शन एक शब्द का था, "शादीशुदा।" सीनियर मिनिस्टर पेनी वोंग, मार्क बटलर, कैटी गैलाघर, डॉन फैरेल, टोनी बर्क, रिचर्ड मार्लेस, जिम चाल्मर्स, टिम आयर्स और जेनी मैकएलिस्टर के साथ-साथ न्यू साउथ वेल्स के एमपी जॉन ग्राहम और जो हेलेन सहित कई नेता शादी में शामिल हुए।

    अपोजिशन लीडर ने दी शादी की बधाई

    ऑस्ट्रेलियाई अपोजिशन लीडर सुसान ले ने भी शादी के लिए अपनी शुभकामनाएं दीं। "एंथनी और जोडी को बधाई! मैं उनके लिए हर खुशी की दुआ करता हूं क्योंकि वे अपनी जिंदगी बनाते रहते हैं।

    ऑस्ट्रेलियाई अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने खबर आने के तुरंत बाद ले के हवाले से कहा, "हम दोनों साथ हैं।" यह शादी अल्बनीज के लिए एक ऐतिहासिक साल का अंत थी, यह शादी लेबर पार्टी को भारी चुनावी जीत दिलाने के कुछ ही महीनों बाद हुई, जिसमें निचले सदन में रिकॉर्ड 94 सीटें हासिल करना शामिल है।

    पिछले कई सालों से साथ में रहे हैं अल्बनीज और हेडन

    हेडन पिछले कुछ सालों में कई इवेंट्स में अल्बनीज के साथ रहे हैं, जिसमें उनके 2022 के चुनाव कैंपेन के दौरान और इस साल मई में फिर से शामिल है जब उनकी लेबर पार्टी ने मजबूत बहुमत हासिल किया था। अल्बनीज ने चुनाव की रात हेडन को धन्यवाद भी दिया, यह कहते हुए कि उन्हें "शायद छह साल पहले आपकी जिंदगी में ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी"।

    मैं आपके सपोर्ट, दोस्ती और प्यार के लिए आभारी- अल्बनीज

    उन्होंने कहा, "मैं आपके सपोर्ट, आपकी दोस्ती और आपके प्यार के लिए बहुत आभारी हूं। आप मुझे बहुत खुश करते हैं, जो मायने रखता है, आप मेरे दिल में हैं, मैं आपसे प्यार करता हूं, और मैं हमारी जिंदगी साथ बिताने के लिए उत्सुक हूं।" यह शादी PM अल्बानीज की दूसरी शादी है। NSW की पूर्व पॉलिटिशियन कार्मेल टेबट के साथ उनकी पिछली 19 साल की शादी 2019 में खत्म हो गई थी।