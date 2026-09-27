एथेंस में धमाके से ढही दो मंजिला इमारत, चार अमेरिकियों समेत 6 लोगों की मौत

डिजिटल डेस्क, एथेंस। ग्रीस की राजधानी एथेंस के एक पर्यटक क्षेत्र में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। एथेंस के ऐतिहासिक इलाके में एक दो मंजिला रिहायशी इमारत जोरदार धमाके के बाद ताश के पत्तों की तरह ढह गई।

इस भयानक हादसे में चार अमेरिकी नागरिकों समेत कुल छह लोगों की मौत हो गई है। मेयर और स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक, इस तबाही की मुख्य वजह गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में खराबी या गैस रिसाव लग रही है। कैसे हुआ हादसा, अब क्या है स्थिति? ग्रीक फायर ब्रिगेड के प्रवक्ता वासिलिस वाथ्राकोगियानिस ने एक टीवी ब्रीफिंग में बताया कि भारी उपकरणों, रेस्क्यू डॉग्स, कैमरों और सेंसर की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया। मलबे को हटाने के बाद बचाव टीमों ने छह लोगों के शव बरामद किए।

बता दें कि यह इमारत एथेंस के प्रसिद्ध पर्यटक क्षेत्र 'प्लाका' में स्थित थी, जो एक्रोपोलिस और ज्यूस के मंदिर जैसे मशहूर पर्यटन स्थलों के बेहद करीब है। धमाका इतना जबरदस्त था कि इमारत मलबे, मुड़े हुए लोहे, टूटी टाइलों और कंक्रीट में तब्दील हो गई। इसकी चपेट में आने से आसपास के घरों, दुकानों और खड़ी कारों को भी भारी नुकसान पहुंचा और धमाके का मलबा तथा कांच के टुकड़े तीन-तीन ब्लॉक दूर तक जा गिरे।

मारे गए लोगों में चार अमेरिकी पर्यटक अधिकारियों और पुलिस सूत्रों के मुताबिक, इस हादसे में जान गंवाने वाले चार लोग अमेरिकी पर्यटक थे, जो दो अलग-अलग कपल्स के रूप में आए थे। ये दोनों अमेरिकी जोड़े शुक्रवार को दोपहर 3 बजे एथेंस एयरपोर्ट से अपनी फ्लाइट पकड़ने वाले थे, लेकिन जब वे एयरपोर्ट नहीं पहुंचे और तय समय पर संपर्क नहीं हुआ, तो पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। इसके अलावा, एक बुजुर्ग जोड़ा भी इसी इमारत के दूसरे अपार्टमेंट में रहता था।