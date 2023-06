Mexico Weather: मेक्सिको में गर्मी की लहर के कारण कम से कम 100 लोगों की मौत, अधिकारियों ने दी जानकारी

मेक्सिको में पिछले दो हफ्तों में गर्मी की वजह से कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस (122 फ़ारेनहाइट) के करीब पहुंच गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दी। इस महीने मेक्सिको में तीन सप्ताह तक गर्मी की लहर थी जिसने ऊर्जा ग्रिड को प्रभावित किया अधिकारियों को कुछ क्षेत्रों में कक्षाएं निलंबित करनी पड़ी।

मेक्सिको में गर्मी की लहर के कारण कम से कम 100 लोगों की मौत

मेक्सिको सिटी, एजेंसी। मेक्सिको में पिछले दो हफ्तों में गर्मी की वजह से कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि देश के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस (122 फ़ारेनहाइट) के करीब पहुंच गया है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को दी। इस महीने मेक्सिको में तीन सप्ताह तक गर्मी की लहर थी, जिसने ऊर्जा ग्रिड को प्रभावित किया, अधिकारियों को कुछ क्षेत्रों में कक्षाएं निलंबित करनी पड़ी। भीषण गर्मी के कारण कई मेक्सिकोवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। मंत्रालय ने अत्यधिक तापमान पर एक रिपोर्ट में कहा कि दो-तिहाई से अधिक मौतें 18-24 जून के सप्ताह में हुईं, जबकि शेष पिछले सप्ताह हुईं। पिछले साल इसी अवधि के दौरान गर्मी से संबंधित केवल एक मौत दर्ज की गई थी। लगभग सभी मौतों का कारण लू लगना और कुछ मौतें डिहाइड्रेशन (dehydration) के कारण हुईं। लगभग 64% मौतें टेक्सास की सीमा से लगे उत्तरी राज्य नुएवो लियोन में हुईं। बाकी अधिकांश लोग खाड़ी तट पर पड़ोसी तमाउलिपास और वेराक्रूज़ में थे। हाल के दिनों में, तापमान में गिरावट आई है क्योंकि बारिश के मौसम में बहुत जरूरी वर्षा हुई है। हालाँकि, कुछ उत्तरी शहरों में अभी भी उच्च तापमान देखा जा रहा है। सोनोरा राज्य में, अकोन्ची शहर में बुधवार को अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस (120 फ़ारेनहाइट) दर्ज किया गया।

Edited By: Versha Singh