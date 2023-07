Argentina Earthquake अर्जेंटीना में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.6 मापी गई है। झटके इतने तेज थे की पड़ोसी चिली तक इसे महसूस किया गया। राहत की बात यह रही कि अधिकारियों ने अब तक किसी नुकसान की सूचना नहीं दी है।अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार भूकंप 171 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप का केंद्र पश्चिमी अर्जेंटीना के न्यूक्वेन प्रांत में था।

Argentina Earthquake: अर्जेंटीना में आया 6.6 तीव्रता का तेज भूकंप, पड़ोसी चिली में भी महसूस किए गए झटके

ब्यूनस आयर्स, (अर्जेंटीना) एजेंसी। Argentina Earthquake: अर्जेंटीना में 16 जुलाई को तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 रही। झटके इतने तेज थे कि पड़ोसी चिली तक इसे महसूस किया गया। अधिकारियों ने किसी नुकसान की सूचना अब तक नहीं दी है। 171 किलोमीटर की गहराई पर आया भूकंप अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, भूकंप 171 किलोमीटर की गहराई पर आया। भूकंप का केंद्र पश्चिमी अर्जेंटीना के न्यूक्वेन प्रांत में था, जो लोन्कोपुए शहर से 25 किलोमीटर पूर्व-दक्षिणपूर्व में था। भूकंप पड़ोसी चिली के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में भी महसूस किया गया। न तो अर्जेंटीना और न ही चिली के अधिकारियों ने किसी नुकसान की सूचना जारी की है।

Edited By: Nidhi Avinash