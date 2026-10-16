ऑस्ट्रेलिया में खाने के पैकेटों पर लगे भारत विरोधी स्टीकर, सांसद ने जताया विरोध; बोले- नस्लवाद की जगह नहीं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर भारतीयों को निशाना बनाने की वारदात सामने आई है। इस बार भारतीय मूल के लोगों पर स्टिकर के जरिए निशाना साधा गया है। इस स्टिकर में एक शख्स सड़क पर शौच करते दिख रहा है और लिखा है क्या यहीं आपकी संस्कृति है? हमें यह पसंद नहीं।

ताजा मामला ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सेसनॉक शहर का है। जहां सुपर स्टोर में रखे सामान पर स्टिकर लगा है जिसमें शौच करते हुए इंसान की तस्वीर लगी है। इसके साथ ही स्टिकर पर क्यूआर कोड लगा है। इसे स्कैन करने पर फाइट फॉर ऑस्ट्रेलिया अभियान से जुड़ने के लिए पेज खुलता है।

क्यों उठा विवाद स्टिकर पर ये लिख कर दावा किया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की 32 फीसदी आबादी विदेशों में जन्म ली है। इनमें भारत सबसे ऊपर है। स्टिकर लगाने वाले समूह ने ये मांग की है कि ऐसे लोगों को देश छोड़ कर अभी चले जाना चाहिए।

सांसद ने बताया घिनौना नस्लवादी कंटेट उस इलाके के संघीय सांसद डी. रिपाचोली ने ऐसे कृत्य की निंदा की है। उन्होंने इस पूरे मामले को घिनौना नस्लवादी कंटेट बताया है। रिपाचोली ने कहा कि हंटर क्षेत्र में नफरत और बंटवारा फैलाने की कोशिशों को नाकाम कर दिया जाएगा।