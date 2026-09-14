विलुप्ति के खतरे से उबरे दुर्लभ कैरिबियाई सांप, 51 से बढ़कर 1100 से अधिक हुई आबादी

डिजिटल डेस्क, सेंट जॉन्स। कैरिबियाई क्षेत्र में संरक्षण प्रयासों की एक दुर्लभ सफलता की कहानी सामने आई है। साल 1995 में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे और महज 51 की संख्या में सिमटे दुर्लभ 'एंटीगुअन रेसर सांपों की आबादी 2016 तक बढ़कर 1,100 से अधिक हो गई है।

रिसर्चगेट' पर प्रकाशित शोध के अनुसार, चूहों और नेवलों जैसे आक्रामक जीवों को हटाकर चलाए गए 10-वर्षीय सफल पुनरुद्धार और स्थानांतरण कार्यक्रम के बदौलत यह प्रजाति अब चार द्वीपों पर तेजी से फल-फूल रही है। स्थानांतरित किए गए सांपों ने अच्छी तरह से अनुकूलन कर लिया, रेसर सांपों की आबादी तेजी से दोगुनी हो गई और दो साल के भीतर ही दोगुनी से भी अधिक हो गई। स्थानांतरण या रेडियोटेलीमेट्री अध्ययनों के दौरान किसी की भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई।

हालांकि, संरक्षणवादियों को पता था कि एक छोटा द्वीप असीमित वृद्धि को सहारा नहीं दे सकता। अन्य अपतटीय द्वीपों पर एंटीगुआन रेसर सांपों को स्थापित करने के लिए एक 10-वर्षीय योजना बनाई गई, जिसका प्रारंभिक लक्ष्य कम से कम 500 सांपों को स्थापित करना था।