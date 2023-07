दक्षिण कोरिया के बंदरगाह पर अमेरिकी पनडुब्बी के पहुंचने पर उत्तर कोरिया के रक्षा मंत्री ने कहा कि अमेरिकी परमाणु-सक्षम पनडुब्बी की दक्षिण कोरिया की वर्तमान बंदरगाह यात्रा उन कानूनी शर्तों को पूरा कर सकती है जिनके तहत प्योंगयांग अपने परमाणु हथियारों का उपयोग करेगा। मालूम हो कि दोनों कोरिया देशों के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं।

दक्षिण कोरिया के बंदरगाह पर अमेरिकी पनडुब्बी की तैनाती, North Korea ने दी परमाणु प्रतिक्रिया की दी धमकी। फाइल फोटो।

