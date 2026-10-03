नेपोलियन के 217 साल पुराने खत से उठा पर्दा, AI ने सुलझाई पहेली

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। फ्रांस के महान सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का एक 217 साल पुराना रहस्यमय पत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) की मदद से पहली बार पढ़ा जा सका है। यह पत्र 1809 में लिखा गया था और अब तक इतिहासकारों के लिए पहेली बना हुआ था।

पत्र नेपोलियन के सौतेले बेटे यूजीन (इटली के वायसराय) ने जनरल अगस्टे द मार्मों को भेजा था। इसकी पहली पंक्ति फ्रेंच में है, लेकिन बाकी 24 पंक्तियां दो अंकों के नंबर, अजीब अक्षरों और बनाए गए प्रतीकों से भरी हैं। अब तक कोई इसे नहीं पढ़ पाया था।

साइबर सिक्योरिटी कंपनी सेंटिनलवन के एई इंजीनियर कार्टर चर्च ने ओपनएआई के जीपीटी-6 एस्ट्रा सिस्टम का इस्तेमाल करके इस कोड को क्रैक किया। सिर्फ एक तस्वीर और एक लक्ष्य देकर एआई ने लगभग 6 घंटे में पूरा काम पूरा कर दिया। इसमें 1,300 हाथ से बने चिह्नों को ट्रांसक्राइब करना, एक आंशिक कुंजी ढूंढना और बाकी कोड को सुलझाना शामिल था।

पत्र में फ्रांस और ऑस्ट्रिया की सेनाओं की गतिविधियों का जिक्र है। यह उस युद्ध से दो हफ्ते पहले लिखा गया था जब ऑस्ट्रिया ने आक्रमण किया था। इससे नेपोलियन की एक याददाश्त में अधूरा पड़ा वाक्य भी पूरा हो गया है।