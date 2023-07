अकेलेपन का मुकाबला करने के लिए मददगार होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला रोबोट

शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से लैस साथी रोबोट विकसित किए हैं। जो अकेलेपन की महामारी को कम करने में मदद कर सकते हैं। दुनिया की एक तिहाई आबादी को बढ़ता अकेलापन और सामाजिक अलगाव प्रभावित कर सकता है। इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं जैसे मानसिक बीमारी मोटापा डिमेंशिया और शीघ्र मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। वहीं रोबोटों पर शोध अभी बढ़ रहे है।

अकेलेपन का मुकाबला करने के लिए मददगार होगा एआइ से चलने वाला रोबोट

लंदन,आइएएनएस: शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) से लैस साथी रोबोट विकसित किए हैं। जो अकेलेपन की महामारी को कम करने में मदद कर सकते हैं। दुनिया की एक तिहाई आबादी को बढ़ता अकेलापन और सामाजिक अलगाव प्रभावित कर सकता है। इसके गंभीर स्वास्थ्य परिणाम हो सकते हैं, जैसे मानसिक बीमारी, मोटापा, डिमेंशिया और शीघ्र मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। रोबोटों पर बढ़ते शोध से पता चलता है कि वे तनाव और अकेलेपन को कम कर सकते हैं और वृद्धों को उनके घरों में स्वस्थ और सक्रिय रहने में मदद कर सकते हैं। एडवांस एआइ कार्यक्रमों से युक्त नए रोबोट पिछली पीढ़ियों के रोबोटों की तुलना में मनुष्यों के साथ मजबूत सामाजिक संबंधों को बढ़ावा दे सकते हैं। चैटजीपीटी जैसे जेनरेटिव एआइ रोबोटों को सहज बातचीत में शामिल होने की अनुमति देता है, और यहां तक कि पुराने दोस्तों और प्रियजनों की आवाज की नकल करने की भी अनुमति देता है जिनका निधन हो चुका है। यह रोबोट बड़े भाषा माडल पर आधारित है। न्यूजीलैंड में आकलैंड विश्वविद्यालय में मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के प्रोफेसर एलिजाबेथ ब्राडबेंट ने कहा कि एआई साथी रोबोटों को सामाजिक संबंध बनाने के लिए अधिक कौशल देने के साथ रोमांचक अवसर प्रदान करता है, लेकिन हमें यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाने में सावधानी बरतने की जरूरत है कि वे नैतिक और भरोसेमंद हों। साइंस रोबोटिक्स में प्रकाशित अध्ययन में आकलैंड, ड्यूक और कार्नेल विश्वविद्यालयों के शोधकर्ताओं ने सरकारों, नीति निर्माताओं, प्रौद्योगिकीविदों और चिकित्सकों के लिए कुछ नैतिक विचारों का मानचित्रण किया और वास्तविक दुनिया की प्रभावकारिता के लिए दिशा-निर्देश विकसित करने के लिए एक साथ आने का आग्रह किया। रोबोट किसी की मदद कर रहा है या नहीं, इसे मापने का तरीका ढूंढा यह मापने का एक नया तरीका भी प्रस्तावित करता है कि कोई साथी रोबोट किसी की मदद कर रहा है या नहीं। अध्ययन में, शोधकर्ताओं ने यूरोप और अमेरिका भर में 307 देखभाल प्रदाताओं के एक सर्वेक्षण का भी हवाला दिया। शोधकर्ताओं ने अध्ययन में कहा कि सही नैतिक दिशानिर्देशों के साथ एक स्वस्थ समाज बनाने के लिए रोबोट का उपयोग करने के लिए वर्तमान काम को आगे बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं।

