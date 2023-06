Vietjet: तकनीकी खराबी के बाद ‘वियतजेट’ के विमान का फिलीपीन में कराई गई आपात लैंडिंग, सभी यात्री सुरक्षित

‘वियतजेट’ के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण बुधवार सुबह उत्तरी फिलीपीन में आपात स्थिति में उतारा गया। विमान में 214 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। किसी भी यात्री और चालक दल को चोट नहीं आई। फिलीपीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार ‘एयरबस ए-321’ दक्षिण कोरिया के शहर इंचियोन से वियतनाम जा रहा था तभी उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई।

तकनीकी खराबी के बाद ‘वियतजेट’ के विमान का फिलीपीन में कराया गया आपात लैंडिंग

Your browser does not support the audio element.

मनीला, एजेंसी। ‘वियतजेट’ के एक विमान को तकनीकी खराबी के कारण बुधवार सुबह उत्तरी फिलीपीन में आपात स्थिति में उतारा गया। विमान में 214 लोग सवार थे और सभी सुरक्षित हैं। किसी भी यात्री और चालक दल को चोट नहीं आई। फिलीपीन के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के अनुसार, ‘एयरबस ए-321’ दक्षिण कोरिया के शहर इंचियोन से वियतनाम जा रहा था, तभी उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और उसे इलोकोस नॉर्ट प्रांत में लाओआग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर मोड़ना पड़ा। प्लेन के किसी इंजन में कोई खराबी नहीं नागरिक उड्डयन एजेंसी के प्रवक्ता एरिक अपोलोनियो ने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) से कहा, ‘‘पायलट ने किसी आपात स्थिति की घोषणा नहीं की। उसने ‘टावर’ को तकनीकी समस्या की जानकारी दी। हालांकि किसी इंजन में खराबी की सूचना नहीं मिली है।’’ अपोलोनियो ने बताया कि यात्रियों के लिए दूसरे विमान की व्यवस्था की गई है, जिसके बुधवार को पहुंचने की उम्मीद है। जब तक यात्रियों से हवाई अड्डे के ‘लाउंज’ में इंतजार करने को कहा गया है।

Edited By: Babli Kumari